CL初先発の伊藤洋輝がフル出場で勝利に貢献！ バイエルンはムシアラ＆ケイン弾でPSVを２−１撃破
現地１月28日に開催されチャンピオンズリーグのリーグフェーズ最終節で、伊藤洋輝が所属する２位のバイエルンが敵地で22位のPSVと対戦した。
伊藤がCL初先発を飾ったバイエルンは立ち上がり、押し込まれる展開となる。３分、CKからプリシッチにダイレクトシュートを浴びるも、わずかにゴール左に外れる。16分にはフェールマンのミドルがターに当たってコースが変わって際どいコースに飛んだが、GKウルビヒの好守で凌いだ。
その後はボールを握って徐々にペースを掴むと26分に決定機。敵陣ボックス手前の中央でビショフのパスを受けたジャクソンが左足のシュートを狙ったが、GKコバージュの正面でセーブされる。
さらに33分にはパブロビッチがミドルを放つも、再びPSV守護神に防がれた。このままスコアレスで前半を終える。
迎えた後半、バイエルンは53分にチャンスを創出。ピッチに中央付近の伊藤がヒールパスで繋いだ流れから左サイドを崩し、ディアスがクロスを供給するも、惜しくも味方には合わない。
それでもその４分後に均衡を破る。ムシアラがカールとのテンポの良い連係で相手守備陣を翻弄し、最後は強烈なシュートを突き刺した。
その後、伊藤がCBにポジションを変えたなか、バイエルンはゲームを支配するも追加点を奪えない。すると徐々にPSVの反撃を受け、78分に同点弾を献上。サイバリに強烈な右足のシュートを突き刺された。
しかし84分に勝ち越す。ディアスの左からの折り返しを途中出場のケインが上手くダイレクトで合わせてネットを揺らした。このままバイエルンが２−１で勝利。伊藤はフル出場を果たしている。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
