漫画家のタクセニョリータさんの漫画「感動の再会」がインスタグラムで7900以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

愛鳥「マロ」が、ウキウキした様子で母に近づいてきました。てっきり、「自分を見つけて喜んでくれている」と思った母でしたが…という内容で、読者からは「そっちだったんかい！」「腹立つけれど、かわいすぎるな（笑）」などの声が上がっています。

すべては計算通り？愛鳥の行動を見てニヤリ

タクセニョリータさんは、インスタグラムで作品を発表しています。タクセニョリータさんに作品について話を聞きました。

Q.この後、お母さまはどのような反応をしていましたか。

タクセニョリータさん「『お前かい！』と、ペットボトルや僕に対してツッコんでいました。これが、わが家ではお決まりの流れです」

Q.マロくんとお母さまの様子を見ていたときは、どのように思っていましたか。

タクセニョリータさん「いつもこの作戦は見事に大成功を収めるので、『全て僕の計算通り』とニヤニヤしています」

Q.マロくんが、お母さまに向かって飛び込んでいくこともあるのですか。

タクセニョリータさん「もちろんあります。マロは自分自身のことが大好きなので、髪形や歌声など、母がマロのことを褒めているとすぐにそれを聞きつけ、僕と遊んでいるときやご飯を食べているときでも母の元に飛び込んでいきます。どうしてもその話が聞きたいみたいですね」

Q.マロくんは、なぜペットボトルが好きなのでしょうか。

タクセニョリータさん「僕が昔からずっと某緑茶飲料が大好きで、家だけでなく、出かけるときもペットボトルを持ち歩いていたので、空になったペットボトルやふたをおもちゃとしてマロに与えていたのがきっかけです。今ではマロ専用の空きのペットボトルが常に家に置いてあり、マロと遊ぶときは必ず取り出します」

Q.漫画「感動の再会」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

タクセニョリータさん「『そっちか〜い』とツッコんでくださる方々が多かったです。ツッコミはあえてオチで入れずに、読んでくださる皆さんにゆだねようと思っていたので、期待通りの皆さんのリアクションを見て、作品ラストの僕のように『ニヤリ』となりました」