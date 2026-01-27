【1位〜6位】1月28日(水)の運勢を発表！毎日12星座占いランキング♡
【1位】水瓶座
総合運：★★★★★
まずは、趣味や好きなことに時間を使うと吉。すると今日は、ほかのことでもすばらしいアイデアがひらめいたり、自信が湧いてきたりするはず。趣味仲間と過ごすのなら、普段から気が合う人を選ぶのが、運気を生かすポイント。
恋愛に強い追い風が吹いてくる運気！あなたが大胆に行動すると、追い風はさらに強くなるでしょう。恋の相手には、普段よりも情熱を込めた視線を向けて。出会いにも積極的に動いて〇。すぐに距離が縮まっていきそうです。
金運
これまで趣味で楽しんできたことを副業にする、もしくは、その分野の資格を取得する、そういうことを考えてみるとお金との縁を何倍も強くできる日です。周りから｢すごいね｣と褒められることは、能力があるのだと自信を持って。
ラッキーアイテム：スカーフ
ラッキーカラー：ゴールド
【2位】乙女座
総合運：★★★★★
あなたの能力や魅力を認めて、協力を申し出てくれる人が現れそうな運気です。大切なのは、媚を売らないこと。ありのままの自分でいればいいのだと思っていてください。また、異性の友達からの情報は、想像以上に役に立ちそうです。
恋愛運
誰かに対して「しつこいな…」と、ストレスを感じることもありそうな恋愛運。相手の行動をストップさせようと頑張ると、さらに疲れてしまいそうです。今日は何も反応を見せないのが、あなた自身の恋愛を充実させる近道になります。
金運
投資でも節約でも貯金でも、｢なかなかうまくいかないな｣と、思っているポイントに注目して。そして、誰かの成功例を、そのまま取り入れてみましょう！それが、これまで以上のお金が舞い込むための準備になります！
ラッキーアイテム：クリップ
ラッキーカラー：ブラウン
【3位】獅子座
総合運：★★★★★
運気は好調！「ちょっと自分らしくないな」というアイテムや行動を取り入れてみると、これまでは知らなかった能力や魅力を発見できそう。「似合わないから」と思って避けていた髪型や服、色などにトライしてみましょう！
恋愛運
何を考えているか分からなかったり、あなたを振り回しそうだったりする相手に惹かれそうな日。少し翻弄されることで、あなたの魅力もアップします！ただ、どんな関わりかたをするのかは、即決せずに冷静に考えるつもりでいて。
金運
気心の知れた友達とお互いのお金の使い方などを話し、｢こうすればいいんだ｣と、嬉しくなる発見がありそうな日です。また、一緒に旅行や買い物のために｢貯金しよう｣と足並みをそろえると、友情もお金との縁もグンと強くなりそう。
ラッキーアイテム：水性ペン
ラッキーカラー：アクアブルー
【4位】射手座
総合運：★★★★☆
困っている人や悲しんでいる人に寄り添うことができて、喜ばれる運気です。少し身勝手な発言にも「こんなときだから、そう思っても仕方ない」と許すことができるはず。それをそのまま言葉にして伝えると、絆や信頼が深まります。
恋愛運
関係がグンと深まる会話ができる恋愛運です。迷っていることや、考えていることを恋の相手に話してみるといいでしょう。お互いの魅力を再発見して、絆が強くなりそう。また、出会いを求めるのなら、友達に相談すると〇。
金運
お金についてプロに相談すると、これまで自分にはなかった視点を持つことができます。そして、お金との付き合い方がレベルアップするでしょう。特に困っていない部分でも、自分の考えやスタイルを伝えてみるとよさそう。
ラッキーアイテム：ネックストラップ
ラッキーカラー：ピンク
【5位】牡羊座
総合運：★★★★☆
何かをしていると「こうしたら面白いかも」「これをしてみよう」と発想が広がる日。思いついたままに動いていくと、楽しさや充実感がどんどん深まっていきます。予定を詰め込みすぎず、自由に使える時間を確保しておいてください。
恋愛運
「あれがいい、やっぱりこれ！」と、ちょっとワガママに振る舞っても今日は許されそう。無邪気な雰囲気で「ありがとう」と伝えれば、魅力も愛情もアップします！また、複数の人の間で迷っているのなら、今日は答えを出さないのが〇。
金運
今後のあなたの経済が、より豊かになるための情報が入ってくる運気です。特に、何かに関する専門家や幅広い知識を持っている人との会話が〇。直接お金に関する話をしなくても、大きなヒントをもらうことができるでしょう。
ラッキーアイテム：フォトフレーム
ラッキーカラー：ビビッドイエロー
【6位】牡牛座
総合運：★★★☆☆
予定していたよりも、忙しくなりそうな運気です。ただ「面倒だ」などと感じないはず。テキパキとこなすことを楽しめるでしょう。「30分で終わらせる」などと決めてゲームのように取り組むと、充実感も達成感もアップ。
恋愛運
本来は気にしなくていい条件について、今日はあれこれ考えてしまいそう。恋の相手の職業や家族構成などについて考え始めたら「これは気にしなくていいことなんだ」と受け止めて。心も関係も落ち着いていくはずです。
金運
お金を使うことで、金銭とのつながりがいっそう強くなる運気の日です。特に、自分の外見をさらに輝かせるための出費が◎。服やバッグなどを購入するのなら、｢質と値段のバランスがベストの物を｣と考えるのが運気を生かすポイント。
ラッキーアイテム：和食器
ラッキーカラー：グリーン