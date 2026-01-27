人気アイドルグループ「嵐」の公式ファンクラブが1月25日、メンバーのバースデー動画を公開。特にファンを驚かせたのは、リーダー・大野智（45）の激変した“ビジュアル”だった。

2020年末の活動休止から5年。嵐がついにライブツアー「We are ARASHI」で再び5人そろってステージに立つ。3月13日の北海道・札幌ドームを皮切りに、5月31日の東京ドームまで5大ドーム全15公演をもって活動を終了すると発表されており、ファンにとっては“最後の晴れ舞台”が刻一刻と近づいている。

そんな中、心配されていたのが活動休止以降、公の場に姿を見せてこなかった大野。活動休止中の、別人のようにワイルドな風貌はこれまでたびたび話題になってきた。

本誌は2023年10月中旬、都内で愛犬と散歩する大野を目撃。キャップを目深にかぶり、顎には立派なヒゲがたくわえられていた。さらに2024年11月には、『女性セブン』が二の腕にタトゥーがびっしりと入った姿を写真付きで報じており、アイドルらしからぬ変貌ぶりに《復帰する気ないの？》とファンの間で不安の声も上がっていた。

しかし昨年5月、ファンクラブ動画で約4年半ぶりに姿を見せた大野は、ブラウンのジャケットに白のパンツという清潔感のある装いで登場。ややふっくらした顔つきながらも、顎ヒゲはきれいに剃られていた。ところが、プロ意識の高い大野は、このときの自身のビジュアルに納得していなかったようだ。

翌6月17日に公開された二宮和也（42）の誕生日動画では、フェイスラインが一段とシャープになり、肌もツヤツヤに。大野は5月の動画を見て「なんか違うな」と自らに向き合い、食事制限や自宅での筋トレを続け、わずか1カ月で3kgもの減量に成功したという。

さらに11月のデビュー26周年を祝う生配信企画「生配信だヨ嵐会2025」では、体つきがより引き締まり、顔まわりもすっきりとした仕上がりに。ツアーに向けて“戻してきている”ことがはっきりとうかがえる姿だった。そして、現在大野のビジュアルはさらに仕上がっているという。

「1月25日は櫻井翔さんの44歳の誕生日でした。動画では大野さんがアナログ体重計に乗る場面があり、針が揺れて正確な数値は読み取りづらかったものの、見た限りでは50〜55kgほど。活動休止前に公開されていた体重が54kgだったことを踏まえると、当時のコンディションにかなり近い、あるいはそれ以上に仕上げてきているようですね」（芸能ライター）

ファンクラブでバースデー動画が公開された翌26日、グループの公式Xで約5年ぶりとなる新曲『Five』がデジタルシングルとしてリリースされることが発表された。さらに、メンバー5人揃っての告知動画も合わせて公開されたのだが、そこに映った大野の“近影”に、ネット上では、

《大野さんビジュ完全に戻ってる。プロ意識高すぎませんか？》

《大野くん痩せたな！流石、プロだわと思った！》

《大野くんめっちゃ黒いなぁ 今まで出来ないでいたやりたいことたくさんやって一般人生活満喫してたんだね 嵐としてのみだと思うけどよくまたやろうと思ってくれたよ》

《大野君のビジュ良すぎる！ちょっと黒いけど可愛すぎるし恰好良すぎる》

と驚きと称賛の声が相次いでいる。

日焼けした肌が多少目立つものの、着実にビジュアルを仕上げてきている大野。5人で迎える“ラストツアー”では、どんなパフォーマンスを見せてくれるのだろうか。