タレントのヒロミさんがMCを務めるバラエティー番組「ヒューマングルメンタリー オモウマい店」（中京テレビ・日本テレビ系、火曜午後7時）が1月27日、放送されます。今回は、「庄内三元豚」の肉を使ったとんかつなどが味わえる山形県天童市の食堂が紹介されます。

【写真】麺1キロの「ナポリタン」がヤバすぎるっ！ とんかつの“山”…「ジャンボとんかつ定食」も！

同食堂では、「庄内三元豚」の肉を重さ約170グラム使ったとんかつと、“しゃもじ5.5回分”の白米、皿いっぱいのキャベツが楽しめる「とんかつ定食」（1200円）が人気。さらに、ソースの代わりにバター入りチーズソースをかけた「チーズとんかつ定食」（1450円）にもファンが多いとのことです。

その他にも、「世界一の唐揚げ」と客が絶賛する「とんかつ唐揚げ定食」（1450円）、約40種のスパイスを使った「カツカレー」（980円）、ロース肉320グラムを使った「豚てき定食」（1750円）、ロース肉320グラムに白米中盛り、キャベツが定食の倍になった「ジャンボとんかつ定食」（1700円）、麺約1キロの「ナポリタン」（1000円）など、メニューも豊富。

店は、2代目となる店主と店主の母、そして、店主の息子夫婦で切り盛りしています。家族経営をしている同店の様子も放送されます。

番組は、全国の「オモてなしすぎでオモしろいウマい店」を紹介。進行はお笑いコンビ「バイきんぐ」の小峠英二さんが務め、俳優の戸次重幸さん、柔道家の角田夏実さん、お笑いコンビ「アインシュタイン」がゲストとして出演します。