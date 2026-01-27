大相撲初場所

東京・両国国技館で行われた大相撲初場所は、大関・安青錦（安治川）の2場所連続優勝で幕を閉じた。優勝パレードで旗手を務めた力士に注目が集まり、ファンからは「びっくり！」「まさかまさかの推し同士の共演！」などの声が上がった。

25日の千秋楽。安青錦は優勝決定戦で、熱海富士（伊勢ヶ濱）を首投げで破り、2場所連続優勝を飾った。

その後の優勝パレードでは、一人の力士に注目が集まった。充実の笑みを浮かべる安青錦の隣で、優勝旗を持っていたのは若元春（荒汐）。X上の相撲ファンからは様々な声が上がった。

「若元春関にびっくり！」

「ええー！若元春が旗手だったのー！？」

「相撲界の絆を感じてグッとくる」

「まさかまさかの推し同士の共演！」

「旗手が若元春って胸アツやん」

「若元春関の笑顔も良いですね！」

「若元春が旗手なの、まるで“相撲アベンジャーズ”のリーダー感あって熱すぎる…」

「同じ部屋の力士じゃないんだ？」

安青錦が初優勝した昨年11月の九州場所では、同じ伊勢ヶ濱一門の義ノ富士（伊勢ヶ濱）が旗手を務めていた。Xには「なんで若元春関！？と思ったけど今日の決定戦の相手を考えたらさすがに伊勢ヶ濱部屋勢には頼みづらかったのかな」との声もあった。



