珪藻土バスマットの吸水力は優秀。でも洗えない・重い・割れるが地味にストレスだったりしませんか？

そんな珪藻土の弱点を克服したのが、シリカゲル製のバスマット「シルフィーノ」。珪藻土級の吸水力とサラサラ感を持ちながら、洗濯機で丸洗いOKというのがポイント。重さも370gと軽量なので干すのもラク。

さらに両面使用できるから洗濯回数は半分になるなど、タイパ重視派も刺さりそうなバスマットです。

おトクなセールが終了間近でしたので、ぜひこの機会にチェックしてみてください。

シリカゲルで実現する速乾性

「シルフィーノ」は乾燥剤としてよく知られるシリカゲルを採用したバスマット。吸水性で選べば珪藻土も選択肢ですが、メーカー検証ではシリカゲルの方が高い乾燥性能があるとのこと。

もちろん吸水力にも自信アリとのことで、家族が続けて使っても裏側に染み出すこともなく最後の人まで快適なサラサラ感が維持できるそうです。

表面生地には速乾・抗菌・防臭加工が施された鹿の子素材を採用。靴のインソールにも使われる耐久性の高い素材らしく、軽量性と適度な厚みを両立しながら長く快適に使えるとのことでした。

両面使えるから洗濯回数は半分に

「シルフィーノ」は自慢の吸水性と乾燥性能により、表裏の両面で使えるのがポイント。使用後に裏返すだけで、使い始めのサラっとした状態が復活。1枚で2枚分として使えて洗濯回数を減らせるのも経済的なポイント。

もちろん折りたたみもOK。ネットに入れて洗濯機が使えるのも手軽で助かります。洗濯後は通常の衣類と同様に天日干しでOK。

選べる2サイズ・マルチカラー

サイズ展開は、Lサイズ（400mm × 540mm）とLLサイズ（540mm × 780mm）の2種類。

LLサイズはLサイズの約2倍の大きさで、高機能バスマットではなかなか見当たらないゆとりあるサイズ感かも。

カラーは全6色。片面は共通でライトグレーでもう一方がワインレッド、オフホワイト、ダークグレー、ネイビー、ブルー、ベージュから選べます。

セール中の今なら、Lサイズが15%OFFの5,083円、LLサイズが15％OFFの6,783円（いずれも税・送料込）でオーダー可能でしたので、気になった人は商品ページでチェックしてみてください。

＞＞洗濯機で丸洗いOK！ゴム臭くない！乾きが早いバスマット【 シルフィーノ 】

