俳優でタレントの梅沢富美男さん（75）と、歌手でタレントの研ナオコさん（72）が、1月29日午後1時放送の黒柳徹子さんの長寿トーク番組「徹子の部屋」（テレビ朝日系）に出演します。お互いに芸能界で唯一の「親友」という二人が、丁々発止の爆笑トークを繰り広げます。



【写真】研ナオコ、48年前の貴重2ショット！リーゼントの大物ミュージシャンと見つめ合い…

テレビで女形を披露することはないと言う梅沢さんが、放送50周年に突入する「徹子の部屋」のお祝いに、女形で踊ってくれることに。黒柳さんが感動する一方で、女形でお喋りするのは調子が出ないという梅沢さんは着替えに行き…。戻ってきたのは、いつもの梅沢さんでした！



70代の二人ですが、去年は初めてのことがたくさんありました。梅沢さんはディズニー映画の声優にオーディションで選ばれたことが自慢！？研さんは「徹子の部屋コンサート」に初出演して驚いたことが！？



また、昨年はそれぞれ夫婦で「徹子の部屋」に出演しましたが、梅沢さんの奥様の夢は「夫と一緒に屋久島に行きたい」でした。その夢はどうなったのでしょうか！？