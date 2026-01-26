À¾Éð¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼¡¢ÉÔËÜ°Õ¤Ê1Ç¯¤«¤éºÆ¤Ó»ø¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ø¡Ö·ë²Ì»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¡×³³¤Ã¤×¤Á¤«¤éÄ©¤àWBCÏ¢ÇÆ
ÂçÊ¬»Ô½Ð¿È¤ÇWBC¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿À¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¤¬·²ÇÏ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ò¸ø³«¤·¡¢Âç²ñ¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤òÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥×¥í10Ç¯ÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤ëÀ¾Éð¤Î¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¡£¥Áー¥à¤Î¸åÇÚ¤Ç¤¢¤ê¥·¥çー¥È¤Î¥ì¥®¥å¥éー¤òÁè¤¦ÂìÂôÁª¼ê¤é¤È·²ÇÏ¤Ç¼«¼ç¥È¥ì¤ËÎå¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Êºë¶ÌÀ¾Éð¥é¥¤¥ª¥ó¥º¡¦¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¡Ë¡Ö¤«¤Ê¤ê½çÄ´¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤ß¤ó¤Ê¤ÇËèÆü¥¦¥¨¥¤¥È¥¬¥ó¥¬¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤Ã¤«¤ê¥¹¥È¥ìー¥ÈÃÆ¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¶¯¤¯¿¶¤ë¤³¤È¡¢¤½¤³¤Ï°Õ¼±¤·¤Æº£¤ÏÎý½¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
ºò¥·ー¥º¥ó¤Ï¼«¿È¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¾¯¤Ê¤¤104»î¹ç½Ð¾ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢ÂÇÎ¨¤Ï¥ïー¥¹¥È¤Î2³ä9ÎÒ¤ÈÉÔËÜ°Õ¤Ê°ìÇ¯¤ò²á¤´¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¡Ë¡Ö½Ð¤é¤ì¤Ê¤¯¤ÆÅöÁ³¤À¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤Ç¤·¤¿¤·¡¢¤Þ¤¿¤·¤Ã¤«¤ê»È¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë·ë²Ì»Ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤ì¤Ç¤â¡¢2024Ç¯¤Þ¤Ç7Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥°¥é¥Ö¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤·¤¿Ì¾¼ê¤Ï¡¢Á°²ó¤ÎWBC¤Ç¤Î·Ð¸³¤â¤«¤ï¤ì¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¡Ë¡Ö¤â¤Á¤í¤ó¶ÛÄ¥¤Ï¤¹¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤·¡¢¤Ç¤âÁ´°÷¤¬Á´°÷¤½¤ì¤ÇÉñ¤¤¾å¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¤ª¤«¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤ÈÎäÀÅ¤ËÍî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥×¥ìー¤Ç¤¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
Á°²óÂç²ñ¤Ï»Ø¤Î¹üÀÞ¤ò²¡¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¡¢¹¥¥×¥ìー¤ÇÍ¥¾¡¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¸»ÅÄÁª¼ê¡£ËÉÙ¤Ê·Ð¸³¤ÈÁ¯¤ä¤«¤Ê¼éÈ÷¤ÇÀ¤³¦°ì¤ÎºÂ¤ò¼é¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê¸»ÅÄÁÔÎ¼Áª¼ê¡Ë¡Ö¤Þ¤¿ÂåÉ½¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©ー¥àÃå¤¿¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤¹¤´¤¯¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤âÉáÃÊ¤è¤ê¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤ÎÊ¬¤ä¤ê¤¬¤¤¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¡¢ÆüËÜ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×
¸»ÅÄÁª¼ê¤Ï2·î1Æü¤«¤é¥Áー¥à¤Î¥¥ã¥ó¥×¤Ë»²²Ã¤·¡¢14Æü¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎµÜºê¹ç½É¤ËÎ×¤ß¤Þ¤¹¡£