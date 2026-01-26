浜辺美波、撮影現場での様子にほっこりした先輩俳優とは？「すごく癒された」

1月26日放送のフジテレビ系『ノンストップ！』に、光石研が生出演。また、2月6日公開予定の映画『ほどなく、お別れです』で共演する浜辺美波がVTR出演し、エピソードを語った。

番組のインタビューで、“光石の魅力”を聞かれた浜辺は、「お弁当を食べながらお話をするというシーンがあったんですよ」と切り出すと、「光石さん本当に素晴らしいなと思ったのが、段取り（芝居の流れを確認するリハーサル）からしっかりそのお弁当の卵焼きを食べるんです」とコメント。

その上で、「でも、回数結構いろんなカットとか撮っていく中で、最初卵焼きを2等分にして食べていたのが、最後のほう4等分で食べてらっしゃって、卵焼きでお腹いっぱいになったんだなって思って、すごく癒されたというか…」と笑いまじりに話した。

これに対して、スタジオの光石は、セリフが言える大きさか確認するために食べていたら、何度も撮るうちにお腹がいっぱいになってどんどん小さくしていったのだろうと笑いながら振り返っていた。