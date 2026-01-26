この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「遊びで人を殺した」少年らによる残虐非道な犯行、名古屋アベック殺人事件の戦慄の全貌とは

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

秘境・廃村・事故現場探索系YouTubeチャンネル「ナナジャパ」が、「名古屋アベック殺人事件｜遊びで殺された。午前4時30分からの全時刻。日本史上最悪の凶悪事件を現地リポ。」と題した動画を公開。1988年に発生し、日本中を震撼させた少年らによる凶悪事件の真相に迫った。



この事件は、1988年2月に愛知県名古屋市で発生した。ナナジャパ・琴美氏は、主犯格の少年を含むグループが「カップル狩り」と称してカップルを襲撃し、金品を奪うだけでなく、極悪非道なやり方で殺害に至った「あまりにも凄惨な殺害事件」であると解説を始める。事件は、少年少女らが起こした凶悪犯罪が続いたことから、少年法のあり方を見直すきっかけともなった。



犯行グループはまず、深夜のデートスポットであった名古屋港の金城ふ頭で2組のカップルを襲撃。1組目のカップルからは金品を奪い、2組目のカップルに対しては集団暴行を加えた。そして、犯行グループは場所を大高緑地公園に移し、3組目のターゲットを探す。そこで理容師の野村昭善さん（当時19歳）と、その恋人で同じく理容師の末松須弥代さん（当時20歳）が乗った車を発見。少年らは鉄パイプや木刀で車体を破壊し、2人を車から引きずり出して集団暴行を加えた。さらに、金品を奪った後も解放せず、2人を別々の車に乗せて拉致監禁。野村さんは三重県伊賀市の山中でロープで首を絞められ殺害された。末松さんも「お兄さんの顔が見たい」「一緒に埋めて」と懇願するも、野村さんと同じ手口で命を奪われたという。さらに犯人らは「綱引きだぜ」と笑いながら犯行に及んだとされている。



犯人6人のうち5人は未成年であった。主犯格の小島茂夫（当時19歳）は元暴力団の組員で、のちに死刑判決を受けるも無期懲役に減刑された。他の共犯者たちも出所後は行方をくらまし、賠償金も支払わず、結婚して子どもを作り普通の生活を送っている者もいるという。ナナジャパ氏は、罪の意識が希薄なまま社会に復帰している現状を伝え、この事件が決して過去のものではないことを示唆して動画を締めくくった。



