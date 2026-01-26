¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë Ä¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥íー¥ë¡×À©ºî·èÄê¡£¸¶ºî¡¦¥¹¥Èー¥êー¡¦¥¥ã¥é¥Ç¥¶¤ÏÄ»»³ÌÀ
¥¢¥Ë¥á¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë Ä¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥íー¥ë¡×¤¬À©ºî·èÄê¡£¸¶ºî¡¦¥¹¥Èー¥êー¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï⿃⼭ÌÀ¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
1·î25Æü¤ËËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¡ØDRAGON BALL¡Ù40¼þÇ¯¥¤¥äー¤Î¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤ò¾þ¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë ¥²¥ó¥¥À¥Þ¥Ä¥ê¡×¤Î¥ªー¥×¥Ë¥ó¥°¥¹¥Æー¥¸¡Ö¿·Å¸³«Ä¶È¯É½! ¥²¥ó¥¥À¥¹¥Æー¥¸ Part1¡×¤Ë¤Æ¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£¥¹¥Æー¥¸¤Ë¤Ï¡¢Â¹¸ç¶õÌò¤ÎÌîÂô²í⼦¤ÈDRAGON BALL¥·¥êー¥º¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥×¥í¥Ç¥åー¥µー°ËÇ½¾¼É×¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë Ä¶ ¶ä²Ï¥Ñ¥È¥íー¥ë¡×¤Ï¡¢2015Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë Ä¶¡×±§Ãè¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ëÊÔ¤ÎÂ³¤¤ÎÊª¸ì¡£Ì¡²è¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥Üー¥ë Ä¶¡×¤Ç¤Ï¡¢¶ä²Ï¥Ñ¥È¥íー¥ë¼ü⼈ÊÔ¤È¤·¤Æ¥³¥ß¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Â¹¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸ー¥¿¤¬¶ä²Ï¤ÎÊ¿ÏÂ¤ò¼é¤ë¶ä²Ï¥Ñ¥È¥íー¥ëÂâ¤È¶¦¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¶¯Å¨¡¦À±¶ô¤¤¤Î¥â¥í¤ÈÄ¶¥¹¥±ー¥ë¤Î·ãÆ®¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£
¥Æ¥£¥¶ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ë¤Ï¡¢¶ä²Ï¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¥Þー¥¯¤¬¶»¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤¿Æ»Ãå¤ÈÀïÆ®Éþ¤Ë⾝¤òÊñ¤à¸ç¶õ¤È¥Ù¥¸ー¥¿¤¬⼒¶¯¤¤É½¾ð¤ÇÐÊ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¶ä²Ï¥Ñ¥È¥íー¥ë¤Î¥Þー¥¯¤â¾ÝÄ§Åª¤Ë⼤¤¤¯ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£