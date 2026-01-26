Image: Free Spirit company limited

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

週末、子どもと一緒に河川敷をサイクリングするときにも、安全への備えは大切にしたいですよね。

ただ、大きなヘルメットを玄関に並べておくのは、どうしても生活感が出てしまいがち。「PLIXI（プリクシィ）」は、折りたたんで靴箱の上に置けるサイズ感で、日常の風景を邪魔しません。

フランスはパリで生まれた折りたたみヘルメットのプロジェクト期間が、終了間近となっています。そこで今回は、製品の特長を改めてまとめてみました。

3秒で準備、3秒で片付け

Image: Free Spirit company limited

「PLIXI」は、折りたたんだときのサイズが21×11×16cm（約3分の1に）。玄関の棚やモノが多くなりがちな靴箱の上でも、場所を取らずに収まります。

出発前に3秒で展開して、帰宅後には3秒で折りたたみ。この手軽さなら、近所のスーパーへの買い物や急いでいる朝の送り迎えでも、ヘルメットを被るのをしっかり習慣化できそうです。

家族で使い分けられるフィット感

Image: Free Spirit company limited

S/M（53〜57cm）とL/XL（57〜61cm）の2サイズを展開。ユニバーサルフィットを採用しており、日本人を含む幅広い頭の形に対応しています。

内側のパッドやロック可能なあご紐で微調整ができるので、長時間の着用でも痛くなりにくい設計。家族それぞれが自分に合ったサイズを選んで、心地よく使えるんです。

街乗りファッションにも合うデザイン

Image: Free Spirit company limited

フランス・パリで生まれたこのアイテムは、複数のデザイン賞を受賞しています。カラーは以下の4色展開。

アークティックホワイトカーマインレッドチタニウムグレーサテンブラック

落ち着いた色合いは、いつもの服にもしっくり馴染みます。14個の通気孔が蒸れを軽減し、快適に被りやすい設計も嬉しい。街中でのサイクリングから、旅行先のレンタサイクルでの移動まで、軽やかな気分で楽しんでみてください。

自転車のある暮らしをより軽快にしてくれるこのヘルメット、ご自宅の玄関にも置いてみませんか？ 気になる方は、プロジェクト期間が終了する前に、製品の詳細を要チェックです。

machi-ya購入限定！新年のお買い物応援キャンペーン2026

配布枚数：先着100枚（期間中1人1回まで使用可能） クーポン利用期限：2026年1月31日（土）23:59 クーポン金額：1,000円OFF（支援金額7,000円以上） 適用サービス：machi-yaのみ ※複数クーポンの同時使用NG ※上限枚数に達した場合はご利用いただけません。予めご了承ください。

3秒で手のひらサイズに！都会派サイクリストのための、折りたたみ式自転車ヘルメット 27,200円 22%OFF machi-yaで見る

＞＞3秒で手のひらサイズに！都会派サイクリストのための、折りたたみ式自転車ヘルメット

Image: Free Spirit company limited

Source: machi-ya