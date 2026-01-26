Image:Amazon.co.jp

この記事は2025年5月31日に公開された記事を編集して再掲載しています。

こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。

モバイルバッテリーは容量10000mAhもあれば、1日中外出してもそんなに困りませんが、25000mAhあったら鬼に金棒です。

Ankerの「Power Bank (25000mAh, Built-In & 巻取り式USB-Cケーブル) 」は、大容量バッテリーだけではなく、USB-Cケーブルが合計2本搭載。さらに、MacBook Airを約1回も充電できる高コスパな商品に仕上がっています。

25000mAhで大容量で充電切れの心配なし！

充電可能な容量としては、MacBook Air約1回、iPad Proは約1.4回、iPhone 16なら4回以上と、これ一つで外出先の充電切れの心配がなくなる大容量の25000mAh！

最大100Wの急速充電が可能なので、0から50%まではだいたい30分で充電されるという速さです。

巻き取り式＆一体型ケーブル搭載

デバイス0から50%までの充電時間MacBook Pro 16インチ約33分MacBook Air 約33分iPhone 16約25分Galaxy S25約32分

大容量バッテリーに目が行きがちですが、長さ調整可能な巻き取り式ケーブルが約70cm、一体型ケーブルで約30cmの長さを持つケーブルが2本搭載されています。

2本を使うという方は限られているかもしれないものの、ありがたく使う機会がないとは言えません。大容量モバイルバッテリーの定番になりそうです。

