¡ÖÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¾×·âÈ¯¸À¤Ç±ê¾å¤·¤¿Ãæ¹ñ¿Í²òÀâ¼Ô¡¢ÆüËÜ¤Ë£°¡Ý£´»´ÇÔ¸å¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ËÈóÆñ»¦Åþ¡ª Êì¹ñ¥Õ¥¡¥ó¤âÅÜ¤ê¡Ö¤Ò¤É¤¤ÏÀÍý¤À¡×¡ÖÃÑ¤òÃÎ¤ì¡×¡Ö¤â¤¦¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¡×¡ÚU-23¥¢¥¸¥¢ÇÕ¡Û
¡¡¸½ÃÏ£±·î24Æü¡¢U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Î·è¾¡¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¡¢U-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬Ãæ¹ñ¤ÈÂÐÀï¡£°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç£´¡Ý£°¤ÈÂç¾¡¤·¡¢Âç²ñÏ¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆüÃæÀï¤òÁ°¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤ÎÃøÌ¾¤Ê²òÀâ¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤¬¡¢¡ÖÆüËÜ¤Ï¡Ê½à·è¾¡¤Ç£³¡Ý£°¤È²÷¾¡¤·¤¿¡Ë¥Ù¥È¥Ê¥à¤è¤ê¤â³Ú¤À¡£Ãæ¹ñ¤ÏÉ¬¤º¾¡¤Ä¡£ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤Î¼çÄ¥¤ò¾ÚÌÀ¤¹¤ë¡£ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¡×¤È¾×·âÅª¤ÊÈ¯¸À¤ò¤·¤Æ¡¢ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤éÈãÈ½¤òÍá¤Ó¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡ØÄ¾ÇÅ吧¡Ù¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢ÆüËÜ¤ËÊ´ºÕ¤µ¤ì¤¿·è¾¡¤Î¸å¡¢¥É¥ó¡¦¥ë¡¼»á¤Ï¡Ö¤â¤·¤¹¤Ù¤Æ¤Î¡Ê¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤Î¡ËÃæ¹ñÂåÉ½¤¬·è¾¡¤Ë¿Ê½Ð¤Ç¤¤¿¤é¡¢¤¿¤È¤¨»´ÇÔ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤âÎÉ¤¤·ë²Ì¤À¤«¤é¤À¡£½àÍ¥¾¡¤À¤«¤é¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢U-23Ãæ¹ñÂåÉ½¤ò½ËÊ¡¤¹¤Ù¤¤À¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤Ä¤Ä¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª¡¦¥×¥Á¥§´ÆÆÄ¤¬ºÎÍÑ¤·¤¿£µ¡Ý£³¡Ý£²¥·¥¹¥Æ¥à¤òÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡Öº£¸å¡¢Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Î¤É¤Î´ÆÆÄ¤¬£µ¡Ý£³¡Ý£²¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òºÎÍÑ¤·¤è¤¦¤È¤â¡¢ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÇÃ¯¤¬»È¤ª¤¦¤È¤â¡¢»ä¤ÏÈà¤é¤Ë¤³¤¦¸À¤¦¡£¡Ø»È¤¦¤Ê¡ª»È¤¦¤Ê¡ª¡Ù¤È¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¡¢¤³¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤Û¤ÜÀäÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¡£ÀäÂÐ¤Ë»È¤Ã¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö£µ¡Ý£³¡Ý£²¤ÏÌÔÆÇ¤À¡£Áª¼ê¤ËÍ×µá¤¹¤ë¤â¤Î¤¬Âç¤¤¹¤®¤ë¡£¥Õ¥©¥ï¡¼¥É£²¿Í¡¢¥ß¥Ã¥É¥Õ¥£¥ë¥À¡¼£³¿Í¤Ø¤ÎÍ×µá¤¬Â¿¤¹¤®¤ë¤ó¤À¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡¢À¤³¦¤Ç£µ¡Ý£³¡Ý£²¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï¤½¤ì¤Û¤ÉÂ¿¤¯¤Ê¤¤¤Î¤À¡×
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç£µ¡Ý£³¡Ý£²¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë·è¾¡¤Þ¤Ç¾¡¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¿Ãæ¹ñ¤òÉé¤±¤¿ÅÓÃ¼¤Ë¹óÉ¾¤·¤¿¤¦¤¨¡¢¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¤»¤¤¤ÇÆüËÜ¤ËÉé¤±¤¿¤ÈÂª¤¨¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¼çÄ¥¤ò¤·¤¿Æ±»á¤Ë¡¢Ãæ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¼¡¤Î¤è¤¦¤ÊÈãÈ½¤¬»¦Åþ¤·¤¿¡£
¡Ö£µ¡Ý£³¡Ý£²¤Ç¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¤Ï²¿¤â¸À¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¯¤»¤Ë¡×
¡Ö¤³¤ÎÃË¤ÏÆüËÜ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â°ú¤Ê¬¤±¤Ï¤Ç¤¤ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¡×
¡Ö¤Ç¤¿¤é¤á¤Ð¤«¤ê¤À¡×
¡Ö¤â¤¦¤·¤ã¤Ù¤ë¤Ê¤è¡×
¡Ö£µ¡Ý£³¡Ý£²¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë£³¡Ý£°¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤³¤ÎÃË¤Ï¤¿¤ÀÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤¿¤¤¤À¤±¤À¡×
¡ÖÈãÈ½¤Î¤¿¤á¤ÎÈãÈ½¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌµÃÎ¡×
¡Ö¤Ò¤É¤¤ÏÀÍý¤À¤Ê¡×
¡Ö¤â¤¦¤³¤ÎÃË¤ÎÈ¯¸À¤òµ»ö¤Ë¤¹¤ë¤Ê¡×
¡ÖÈà¤ÏÃæ¹ñ¤¬ÆüËÜ¤Ë¾¡¤Æ¤ë¤È¹ë¸ì¤·¡¢ÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Éé¤±¤¿º£¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤Ï¡¢£µ¡Ý£³¡Ý£²¤Î¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤Ï¥À¥á¤À¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
¡Ö¤³¤ÎÃË¤Ï¥Ê¥ó¥»¥ó¥¹¤À¡×
¡Ö·¯¤ß¤¿¤¤¤ÊÊÑ¤Ê¥á¥Ç¥£¥¢¿Í¤Î¤»¤¤¤Ç¡¢Ãæ¹ñ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î¥á¥Ç¥£¥¢´Ä¶¤¬¤³¤ó¤Ê¤Ë¤Ò¤É¤¤¤ó¤À¡×
¡Ö»î¹çÁ°¤ËÆüËÜ¥µ¥Ã¥«¡¼¤Ï½ª¤ï¤Ã¤¿¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤Î¤Ï¤¢¤Ê¤¿¤À¡£¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËÁÂ¤¤ÀìÌç²È¤Ç¤¢¤ë·¯¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢ÃÑÃÎ¤é¤º¤È´è¸Ç¤µ¤À¡×
¡¡Ãæ¹ñ¹ñÆâ¤Ç¤â±ê¾å°Æ·ï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£
