¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¤¬¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¤È¤ÎË¡ÄîÆ®Áè¸å¤ÎÈ¿Æ°¤òÌÀ¤«¤¹
¡¡ÊÆ½÷Í¥¥¢¥ó¥Ð¡¼¡¦¥Ï¡¼¥É¡Ê£³£¹¡Ë¤¬ÀÈï³²¤Ê¤É¤Ë¾ÇÅÀ¤òÅö¤Æ¤¿¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±Ç²è¤Ë½Ð±é¤·¡¢¸µÉ×¥¸¥ç¥Ë¡¼¡¦¥Ç¥Ã¥×¡Ê£¶£²¡Ë¤È¤ÎÌ¾ÍÀ´þÂ»ºÛÈ½¤ÇÇÔÁÊ¤·¤Æ°ÊÍè¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤¬¤«¤¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ÈÁÊ¤¨¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤Î½÷À´ÆÆÄ¥»¥ê¡¼¥Ê¡¦¥Þ¥¤¥ë¥º»á¤Ë¤è¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼ºîÉÊ¡Ö£Ó£é£ì£å£î£ã£å£ä¡Ê¸ýÉõ¤¸¡Ë¡×¤Ï£²£´Æü¡¢ÊÆ¥æ¥¿½£¤Ç³«ºÅÃæ¤Î¥µ¥ó¥À¥ó¥¹±Ç²èº×¤Ç¥×¥ì¥ß¥¢¾å±Ç¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ç¥Ï¡¼¥É¤Ï¥Ç¥Ã¥×¤È¤ÎË¡ÄîÆ®Áè¸å¤ÎÈ¿Æ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½é¤á¤Æ¶»Ãæ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡Ö½÷À¤È¤·¤Æ¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤òÅÁ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Þ¤Ç¤Ë¤Ò¤É¤¤¾õ¶·¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ó¤Æ¹Í¤¨¤â¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö»ä¤Ï¼çÄ¥¤¹¤ëÎÏ¤ò¤¹¤Ç¤Ë¼º¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¼ÂºÝ¡¢¤â¤¦¼«Ê¬¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤ê¤¿¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬ÌäÂê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¶¯Ä´¤·¤¿¡£
¡¡¥Ï¡¼¥É¤¬£²£°£±£¸Ç¯¡¢ÊÆ»æ¥ï¥·¥ó¥È¥ó¡¦¥Ý¥¹¥È¤Ë´ó¹Æ¤·¤¿²ÈÄíÆâË½ÎÏ¤ò¼¨º¶¤¹¤ë°Õ¸«µ»ö¤ò¤á¤°¤ê¡¢¥Ç¥Ã¥×¤Ï¥Ï¡¼¥É¤òÌ¾ÍÀÔÌÂ»¤ÇÄóÁÊ¡£Çæ¿³°÷¤Ï¥Ç¥Ã¥×¤Î¼çÄ¥¤òÇ§¤á¡¢ºÛÈ½½ê¤Ï£²£°£²£²Ç¯¡¢¥Ï¡¼¥É¤ËÂÐ¤·¤ÆÌó£±£°£°£°Ëü¥É¥ë¡ÊÌó£±£µ²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¡Ë¤ÎÂ»³²Çå½þ¤òÌ¿¤¸¤¿¡£È½·è¸å¡¢¥Ï¡¼¥É¤Ï¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ë°Ü½»¤·¡¢ºòÇ¯¡¢ÁÐ»Ò¤ò½Ð»º¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ±¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ï¡¢¡ô£Í£å£Ô£ï£ï±¿Æ°¤¬¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ë½ÎÏ¤Ë´Ø¤¹¤ë¼Ò²ñÅªÄÀÌÛ¤òÇË¤Ã¤Æ°ÊÍè¡¢²Ã³²¼ÔÂ¦¤¬ÀÈï³²¼Ô¤òÄÀÌÛ¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢Ì¾ÍÀÔÌÂ»¤ò½â¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤ËÈ¿ÂÐ¤¹¤ë¹ñºÝ¿Í¸¢ÊÛ¸î»Î¥¸¥§¥Ë¥Õ¥¡¡¼¡¦¥í¥Ó¥ó¥½¥ó»á¤Î¼çÄ¥¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤òÅö¤Æ¡¢¥Ï¡¼¥É¤é¤Ë¤è¤ëÀË½ÎÏÈï³²¼Ô¤È¤·¤Æ¤Î¾Ú¸À¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£