¡Ö¼Âµ×¤Î²ÐÁò¥Ü¥¿¥ó¤òºÊ¤È²¡¤·¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡×´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤òµÛ°ú¤·¤¿ÃË¡Ê29¡Ë¤ËºÇ°¦¤ÎÌ¼¡Ê11¡Ë¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤ï¤ì¤ë¡¡Â©¤ò°ú¤¼è¤ëÌ¼¤ËÎ¾¿Æ¤Ï¡Ö¤¤¤Ä¤«¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¤Ê¡×¡Ú½÷»Ò»ùÆ¸ ´í¸±±¿Å¾Ã×»à»ö·ï③¡Û
¡Ö2014Ç¯1·î29Æü15»þ15Ê¬º¢¤Ç¤¹¡£º£¤«¤é12Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¡¢É¬»à¤ËÀ¸¤¤è¤¦¤È¤·¤¿¼Âµ×¡Ê¤ß¤¯¡Ë¤Î»Ñ¤äÈá¤·¤ß¤òº£¤Ç¤â»×¤¤½Ð¤·¤Þ¤¹¡×
¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¾Ð´é¤Î¼Âµ×¤µ¤ó¡¡Î¾¿Æ¤¬»£¤ê¤¿¤á¤Æ¤¤¿À®Ä¹¤ÎµÏ¿¡¡¡Ö¼Âµ×¤Î²ÐÁò¥Ü¥¿¥ó¤òºÊ¤È²¡¤·¤¿¤³¤È¤ÏËº¤ì¤Ê¤¤¡×
¹áÀî¸©·Ù¤¬º£·î9Æü¡¢¸©Î©Â¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤Ç³«¤¤¤¿¡ÖÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¶µ¼¼¡×¤Ç¤¹¡£
12Ç¯Á°¤Î1·î29Æü¡¢½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¤ÏºÇ°¦¤ÎÌ¼¡¦¼Âµ×¤µ¤ó¡Ê11¡Ë¤ò¸òÄÌ»ö¸Î¤ÇË´¤¯¤·¡¢¤½¤ÎÅö»þ¤Î¶ì¤·¤¤ÂÎ¸³¤ò¸©Î©Â¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤Ë¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Åö»þ¾®³Ø5Ç¯À¸¤Î¼Âµ×¤µ¤ó¤Ï¡¢¹áÀî¸©Á±ÄÌ»û»Ô¤Ç²¼¹»Ãæ¤ËÌµ¿¦¤ÎÃË¡Ê29¡Ë¤¬±¿Å¾¤¹¤ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤È¤Ê¤ê¡¢»ö¸Î¤«¤é9Æü¸å¤ËË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÃË¤Î¼Ö¤Ï¤æ¤ë¤¤¥«ー¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤é¤º¤Ë¡¢¤Þ¤Ã¤¹¤°¼Âµ×¤µ¤ó¤Ë¸þ¤±¤ÆÆÍ¤Ã¹þ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
¼Âµ×¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¤¿ÃË¤Ï´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤òµÛ°ú¤·¡¢»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤Þ¤·¤¿¡£
°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤¿¼Âµ×¤µ¤ó¤Ï¡¢·üÌ¿¤Ê½èÃÖ¤Ë¤è¤ê°ìÌ¿¤ò¼è¤êÎ±¤á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Î´»Ö¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¡¢°å»Õ¤«¤é»×¤¤¤â¤»¤ÌÀâÌÀ¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²¶¤Ï¤¢¤Î»Ò¤ÎÉã¿Æ¤ä¡¢³Ð¤¨¤È¤ì¤è¡×Éã¤Î¶«¤Ó¤ËÂÐ¤·¡¢ÃË¤ÏÁ´¤¯È¿±þ¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿
¡Ø¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¿¢Êª¿Í´Ö¤ä¤Ê¡Ù¼õ¤±Æþ¤ì¤¬¤¿¤¤¸½¼Â
¼Âµ×¤µ¤ó¤Ï»ö¸Î¤ÎÍâÆü¡¢CT¤Ë¤è¤ëÀºÌ©¸¡ºº¤ò¼õ¤±¡¢¤½¤Î·ë²Ì¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¡Ê»ö¸Î¤Î¡Ë¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«7»þ¤Ë¸¡ºº¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢CT¤ò¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È»ä¤¿¤Á¤Ï¥É¥¯¥¿ー¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Öº£¤¹¤°¶ÛµÞ¥ª¥Ú¤ò¤·¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Þ¤»¤ó¡£Æ¬¤ÎÃæ¤ÎÇ¾¿å¤¬¡¢Ç¾¤ò°µÇ÷¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Âµ×¤Á¤ã¤ó¤Ï¤Ò¤É¤¤Æ¬ÄË¤Ë½±¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥É¥¯¥¿ー¤Ï¤µ¤é¤ËÀâÌÀ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¤½¤Î¥ª¥Ú¤Ï¡¢Ì¿¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤Î¤¬ÌÜÅª¤Ç¡¢¥ª¥Ú¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¸å°ä¾É¤¬»Ä¤ë¤«¤ÏÊ¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·Èó¾ï¤ËµÞ¤®¤Þ¤¹¤ÈÀâÌÀ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¼Âµ×¤¬Æ¬¤¬ÄË¤¤¤È´¶¤¸¤¿¤é¤«¤ï¤¤¤½¤¦¤È¹Í¤¨¡¢¥ª¥Ú¤ÎÆ±°Õ½ñ¤Ë¥µ¥¤¥ó¤ò¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤Ë¤«¤¯À¸¤¤ÆÍß¤·¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
À¸¤¤ÆÍß¤·¤¤ー¡£Î´»Ö¤µ¤ó¤¿¤Á¤Î»×¤¤¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢²ÈÂ²¤È¤·¤Æ¡¢¼õ¤±Æþ¤ìÆñ¤¤¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¥ª¥Ú¤Ï30Ê¬¤Û¤É¤Ç½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ª¥Ú¸å¤ÎÀâÌÀ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¼ç¼£°å¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Â¾¤ÎÇ¾³°²Ê¤Î¥É¥¯¥¿ー¤¬¡¢¡Ø¤¢¤¢¡¢¤â¤¦¿¢Êª¿Í´Ö¤ä¤Ê¡Ù¤È¤Ò¤È¤³¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡¢²¿¤Î¤³¤È¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü②¡Û¤ÏÃÂÀ¸Æü¥±ー¥¤òÁ°¤Ë¤·¤¿¼Âµ×¤µ¤ó
ÃÎ¿Í¤¿¤Á¤ÏÆ®ÉÂÃæ¤Î¼Âµ×¤µ¤ó¤Î¼ê¤ò¤µ¤¹¤ê²óÉü¤ò´ê¤Ã¤¿
Ì¿¤ò¤Ä¤Ê¤´¤¦¤È¡¢¼Âµ×¤µ¤ó¤Î¿´Â¡¤Ï·üÌ¿¤ËÆ°¤Â³¤±¤Þ¤¹¡£¼Âµ×¤µ¤ó¤Î²óÉü¤ò´ê¤¤¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÉÂ±¡¤Î¤´¸ü°Õ¤Ç¡¢ÌÌ²ñ¼Ô¤ò¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¡¢¼Âµ×¤ÎÌÌ²ñ¼Ô¤ÏÂ¿¤¤Æü¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ð¤«¤ê70¿Í¤Û¤É¤¬Íè¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£»Ò¤É¤â¤ÏµßµÞ¥»¥ó¥¿ー¤Î´Ñ»¡¼¼¤Ç¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ÇÆþ¼¼¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×
¡Ö¼Âµ×¤ÏÍ§Ã£¤Î¤ªÊì¤µ¤ó¤¿¤Á¤«¤é¤¹¤´¤¯¿®Íê¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Î¿Í¤¬¤ª¸«Éñ¤¤¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¡Ö¼Âµ×¤Á¤ã¤ó¤Þ¤¿Íè¤ë¤è¡×
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡ÖÃ¯¤â¤¬¡Ø¼Âµ×¤Á¤ã¤ó¤ò¤³¤ó¤ÊÌÜ¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æµö¤»¤ó¡Ù¤È¡¢ÅÜ¤ê¤ÈÈá¤·¤ß¤Çµã¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¼Âµ×¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤Á¤Ë¡¢³§¤¬¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¼Âµ×¤Î¼ê¤ò¤µ¤¹¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡Ø¼Âµ×¤Á¤ã¤ó¡¢¤Þ¤¿Íè¤ë¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼Âµ×¤Î¿ÍÊÁ¤Î¤è¤µ¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤¯¤â»×¤¤¡¢¤½¤·¤Æ¼Âµ×¤ò¸Ø¤é¤·¤¯¤â»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¤½¤·¤Æ»ö¸Î¤ò°ú¤µ¯¤³¤·¤¿²Ã³²¼ÔÂ¦¤â¡¢»ö¸Î¤«¤é4Æü·Ð¤Á¡¢ÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¼Õ¤ë¤Î¤Ï¡ÖÆ®ÉÂÃæ¤Î¼Âµ×¡×¤ËÂÐ¤·¤Æ
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤¿¤Á¤¬ÉÂ±¡¤Ç´ÇÉÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢ÈÈ¿Í¤ÎÊì¿Æ¤ÈÈÈ¿Í¤Î²Ç¤¬»ö¸Î¸å4ÆüÌÜ¤°¤é¤¤¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤ËÉÂ±¡¤ËÍè¤Þ¤·¤¿¡×
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¤ÎÊì¿Æ¤ÈºÊ¤¬¡¢¼Õºá¤Î¤¿¤áÉÂ±¡¤òË¬¤ì¡¢Î´»Ö¤µ¤ó¤ÏÂÐ±þ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤È¤Æ¤âºÊ¤ÏÂÐ±þ¤Ç¤¤Ê¤¤¤È»×¤¤¡¢ÉØÄ¹¤µ¤ó¤ËÆÍ¤Åº¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¡¢ºÊ¤Ë¤ÏÌÛ¤Ã¤Æ2¿Í¤Ç´Ñ»¡¼¼¤ò½Ð¤Þ¤·¤¿¡£´Ñ»¡¼¼¤«¤éÎ¥¤ì¤¿ÃÌÏÃ¼¼¤Ç¡¢2¿Í¤ÏÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡ÖÉô²°¤ØÆþ¤ë¤ÈÊì¿Æ¤¬¡Ø¤³¤ÎÅÙ¤Ï¡¢»ä¤ÎÂ©»Ò¤¬»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ù¡¢ºÊ¤â¡Ø¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡Ù¤È»ä¤ËÆ¬¤ò²¼¤²¤Ê¤¬¤é¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö»ä¤Ï¡¢Æ®ÉÂÃæ¤Î¼Âµ×¤Î»Ñ¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Ç¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢2¿Í¤Ë¼Ì¿¿¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¡¢¡Øº£¡¢¼Âµ×¤Ï´èÄ¥¤Ã¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¼Õ¤ë¤Î¤Ï¼Ì¿¿¤Ë¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¼Âµ×¤Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¼Âµ×¤Î»Ñ¤ò¸«¤Æ¼Õ¤ì¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü④¡Û¼Âµ×¤µ¤ó¤¬»ö¸Î¤ËÁø¤Ã¤¿¸½¾ì
ÅÚ²¼ºÂ¤ò¤·¼Õ¤ë2¿Í¤ËÂÐ¤·¤ÆÎ´»Ö¤µ¤ó¤Ï
Î´»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤Î²èÁü¤Ë±Ç¤Ã¤¿Æ®ÉÂÃæ¤Î¼Âµ×¤µ¤ó¤ËÂÐ¤·¤Æ¼Õ¤ë¤è¤¦ÁÊ¤¨¤¿¤³¤È¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢ÃË¤ÎÊì¿Æ¤ÈºÊ¤Ïー
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö2¿Í¤ÏÅÚ²¼ºÂ¤ò¤·¡¢ÂÎ¤ò¿¶¤ë¤ï¤»¤Ê¤¬¤é¡Ø¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡¢¤¹¤ß¤Þ¤»¤ó¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬Êì¿Æ¤¿¤Á¤Ë¡Øº£¡¢¼Âµ×¤ÏÉ¬»à¤Ë´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤âËèÆü2»þ´Ö¤â¿²¤º¤Ë´ÇÉÂ¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡×
¡Ö¡Ø2¿Í¤È¤âÃÈ¤«¤½¤¦¤Ê¥¸¥ã¥ó¥Ðー¤òÃå¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¼Âµ×¤Îº£¤Î¾õÂÖ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤ÇÂÎ²¹Ä´Àá¤¬¤Ç¤¤º¡¢¥¿¥ª¥ë1Ëç¤«¤±¤ë¤«¤«¤±¤Ê¤¤¤«¤ÇÇ®¤¬38¡ëC°Ê¾å¤Ë¾å¤¬¤ê¡¢24»þ´Ö»ä¤¿¤Á¤Ï¸òÂå¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤Æ¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ù¡×
¡Ö¡Ø´ÊÃ±¤Ë¸À¤¨¤Ð¡¢¤½¤ó¤Ê¾õÂÖ¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¤¢¤Ê¤¿¤ÎÂ©»Ò¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤É¤¦¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ó¤ä¡Ù¤È¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Êì¿Æ¤¿¤Á¤Ïµã¤¯¤Ð¤«¤ê¤Ç¡¢¤É¤¦¤Ë¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉØÄ¹¤ËÂ¥¤µ¤ì¡¢µ¢¤Ã¤Æ¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡×
Î´»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢ÃË¤ÎÊì¿Æ¤ÈºÊ¤«¤é¤½¤Î¸å¡¢°ìÅÙ¤â¼Õºá¤Ï¤Ê¤¤¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú²èÁü⑤¡Û¾Ð´é¤Î¼Âµ×¤µ¤ó
¡Ö¼Âµ×¤Î´é¡¢¤³¤ó¤Ê¤Ë¤ß¤ë¤ÎÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ°ÊÍè¤ä¤Ê¡×
Î´»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢ºÊ¤È24»þ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼Âµ×¤µ¤ó¤Î´ÇÉÂ¤òÂ³¤±¤Þ¤¹¡£
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡ÖºÊ¤«¤é¡¢¡Ø¿Í¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ë¡¢º£¤Þ¤Ç¤È°ã¤¦È¿±þ¤ò½Ð¤¹¤Î¤Ç¸«Æ¨¤·¤Æ¤Ï¤À¤á¡£¤½¤Î¤Þ¤Þµ¤¤Å¤«¤ºË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¼Âµ×¤Î´é¤ò¡¢¤Ç¤¤ë¸Â¤ê¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¥È¥¤¥ì¤Ë¹Ô¤¯»þ¤ä»õËá¤¤ò¤¹¤ë»þ¤Ç¤â¡¢É¬¤º¡Ø´Ç¸î»Õ¤¬ÅÀÅ©¤ò¸ò´¹¤¹¤ë3Ê¬¤Û¤É¤Î´Ö¡Ù¤È·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¼Âµ×¤µ¤ó¤¬Æ®ÉÂÃæ¡¢Î´»Ö¤µ¤ó¤ÈºÊ¤È¤Î´Ö¤Ç¡¢°õ¾ÝÅª¤Ê½ÐÍè»ö¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¡ØÉ×ÉØ2¿Í¤Ç¡¢¼Âµ×¤Î´é¤ò²¿»þ´Ö¤â¤³¤ó¤Ê¤Ë2¿Í¤Ç¸«¤¿¤Î¡¢ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ°ÊÍè¤ä¤Ê¡Ù¤ÈÏÃ¤·¡¢¼Âµ×¤Î»×¤¤½ÐÏÃ¤ò²¿»þ´Ö¤â¤·¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØ¤ª¸ß¤¤¡¢¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤¿»þ¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú²èÁü⑥¡Û¼Âµ×¤µ¤ó¤¬ÀÖ¤Á¤ã¤ó¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿
¼Âµ×¤µ¤ó¤«¤éÊì¿Æ¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
¾õÂÖ¤¬°ÂÄê¤·¤Æ¤¤¤¿¼Âµ×¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»ö¸Î¤«¤é9ÆüÌÜ¤ò·Þ¤¨»þ¡¢ÍÆÂÖ¤ËÊÑ²½¤¬½Ð»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¼Âµ×¤Î¿´Â¡¤«¤éÉÔÀ°Ì®¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤ò¸«¤ÆºÊ¤Ï¡¢´Ç¸î»Õ¤Ë¥É¥¯¥¿ー¤ò¸Æ¤Ö¤è¤¦¤Ë¸À¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼Âµ×¤«¤éÊì¿Æ¤Ø¤ÎºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤Ç¤¹¡£¡Ø¤â¤¦Èè¤ì¤¿¡¢¤â¤¦¤¨¤¨¤«¤Ê¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡×
¡Ö¥É¥¯¥¿ー¤«¤é¡¢¡Ø¤½¤í¤½¤í¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£150¤Û¤É¤¢¤Ã¤¿¿´Çï¿ô¤Ï¡¢¤À¤ó¤À¤óÍî¤Á¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¼Âµ×¤µ¤ó¤ÈÊÌ¤ì¤Î»þ¤¬¡Ö¤¤¤Ä¤«¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¤Ê¡×
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö¤È¤Æ¤â¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÊ¤Ï¼Âµ×¤ÎºÇ¸å¤ÎÀ¼¤òÊ¹¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£30Ê¬¤Û¤É¤Ç¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬ÉÂ±¡¤ËÅþÃå¤·¤Þ¤·¤¿¡£
15»þº¢¡¢¼Âµ×¤Î¼ê¤ò¼è¤êºÊ¤È
¡Ø°ì½ï¤Ë¼Âµ×¡¢9Æü´Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù
¡Ø¼Âµ×¡¢º£¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤»×¤¤½Ðºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù
¡Ø¤¤¤Ä¤«¤½¤Ã¤Á¤ÎÀ¤³¦¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¡¢¤Þ¤¿Í·¤Ü¤¦¤Ê¡£°ì½ï¤Ë³Ú¤·¤¤ÏÃ¤ò¤·¤è¤¦¤Í¡£¤Þ¤¿¤Í¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡Ù
²¿ÅÙ¤â²¿ÅÙ¤â¡¢ºÊ¤È°ì½ï¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤¹¤ë¤È¿´Çï¿ô¤¬80¤ÈÍî¤Á¤Æ¤¤¤¡¢ºÇ¸å¤Ï20¤«¤é£°¤Ë¡£¤½¤·¤Æ¼Âµ×¤Î¼ê¤¬¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÎä¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÉÂ¼¼¤ËÆþ¤ê¤¤Ê¤¤¤Û¤É¡¢ÂçÀª¤ÎÉÂ±¡´Ø·¸¼Ô¤ä¿ÆÀÌ¤Î¿Í¤¬¸«¼é¤ëÃæ¡¢¼Âµ×¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£2014Ç¯2·î7Æü15»þ17Ê¬¡¢±ÊÌ²¤Ç¤¹¡×
Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Âµ×¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Î¿Æ¹§¹Ô
Éã¿Æ¤ÎÎ´»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¼Âµ×¤µ¤ó¤¬ºÇ¸å¤Ë¿Æ¹§¹Ô¤ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿»þ´Ö¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö15»þ17Ê¬¤È¤¤¤¦»þ´Ö¤Ï¡¢¼Âµ×¤¬»ä¤¿¤Á¤Ë¤¯¤ì¤¿ºÇ¸å¤Î¿Æ¹§¹Ô¤Ç¤¹¡×
¡ÖË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ24»þ´Ö¤Ï²ÐÁò¤Ï¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡£¤·¤«¤·¡¢²ÐÁò¾ì¤ÎºÇ¸å¤Î¼õÉÕ¤Ï15»þ¤È·è¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤Î¤Ç£²Æü¸å¤ÎÁò¼°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1Æü¤ËÍ¾Ê¬¤Ë¡¢Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¼«Ê¬¤Î²È¤Ç¤æ¤Ã¤¯¤ê²á¤´¤¹»þ´Ö¤¬¼è¤ì¤Þ¤¹¡×
¤è¤¦¤ä¤¯µ¢Âð¤·¤¿¼Âµ×¤µ¤ó¡Öº£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤è¡×
¡Ê½©»³Î´»Ö¤µ¤ó¡Ë
¡Ö»ä¤Ï¼Âµ×¤Ë¡¢¡Ø¤µ¤¢¡¢¼Âµ×¡£°ì½ï¤Ë²È¤Ëµ¢¤í¤¦¤«?¡¡º£¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥¢¥Ë¥á¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¤¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¡¢ÉÂ±¡¤ò¸å¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¡ÊÆ®ÉÂÃæ¤Î¡Ë9Æü´Ö¤Ç¡¢ÂçÀª¤Î¿Í¤«¤é¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ª¸«Éñ¤¤¤ÎÉÊÊª¤ä¡¢¼Âµ×¤ÎÍ§Ã£¤¬ºî¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿2000±©¤ÎÀÞ¤êÄá¤È¤È¤â¤Ëµ¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö2Æü¸å¤Î2·î9Æü¤Ë¡Ø¤ªÊÌ¤ì²ñ¡Ù¤È¤¤¤¦Áò¼°¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²Áò¤È³Ø¹»¤ËÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢150Ì¾°Ê¾å¤Î¿Í¤¬»²Îó¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¼Âµ×¤Î´½¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÀÞ¤êÄá¤È¡¢¼Âµ×¤¬¼ä¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¤¦¤ËÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤òÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤È¤Æ¤âÈá¤·¤¤Áò¼°¤Ç¤·¤¿¡£º£¤Ç¤â¸òÄÌ»ö¸Î¤Î°ìÏ¢¤ÏÌÜ¤ËÉâ¤«¤Ó¤Þ¤¹¡£¿´Â¡¤Î¥Þ¥Ã¥µー¥¸¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¼Âµ×¡¢¼£ÎÅÃæ¤Î¼Âµ×¡¢¼Âµ×¤ÎºÇ¸å¤ò·Þ¤¨¤¿»þ¤Î¤³¤È¡×
¡Ö¤½¤ÎÃæ¤Ç¤â°ìÈÖÈá¤·¤¯¿É¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÁÓ¼ç¤È¤·¤Æ¼Âµ×¤Î²ÐÁò¤Î¥Ü¥¿¥ó¤òºÊ¤È2¿Í¤Ç²¡¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£ËÜÅö¤ËÈá¤·¤¤°ìÏ¢¤Î½ÐÍè»ö¤Ç¤·¤¿¡£°ìÀ¸Ëº¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
»ö¸Î¤òµ¯¤³¤·¤¿ÃË¡¡ºÛÈ½½ê¤¬²¼¤·¤¿È½·è¤Ï
·Ù»¡¤Ï¡¢ÃË¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾²á¼º½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¡¢¸¡»¡¤ÏÃË¤ò¼«Æ°¼Ö±¿Å¾²á¼ºÃ×»à¤Îºá¤Çµ¯ÁÊ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤Î¸å¤ÎÄ´¤Ù¤Ç¡¢¡ÖÃË¤Ï±¿Å¾Á°¤ËÃ¦Ë¡¥Ïー¥Ö¡á´í¸±¥É¥é¥Ã¥°¤òµÛ°ú¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢Åª³Î¤Ê±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸¡»¡¤Ï´í¸±±¿Å¾Ã×»àºá¤ËÁÊ°ø¤òÊÑ¹¹¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ»ö¸Î¤«¤éÌó1Ç¯¸å¤Ë³«¤«¤ì¤¿ºÛÈ½¤Ç¡¢¹â¾¾ÃÏºÛ¤Ï¡ÖÃË¤¬Àµ¾ï¤Ê±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤ÈÌÀ³Î¤ËÇ§¼±¤·¤Æ¤¤¤¿¤Ë¤â´Ø¤ï¤é¤º¡¢°Õ¼±¡¦±¿Æ°µ¡Ç½¤¬Äã²¼¤·¤¿¸å¤â±¿Å¾¤ò·ÑÂ³¤·¤¿¤³¤È¤Ï¶¯¤¤ÈóÆñ¤ËÃÍ¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢15Ç¯¤Îµá·º¤ËÂÐ¤·¤Æ12Ç¯¤ÎÈ½·è¤ò¸À¤¤ÅÏ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
È½·è¤ò¼õ¤±¤Æ³«¤«¤ì¤¿²ñ¸«¤ÇÎ´»Ö¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öµá·º¤¬15Ç¯¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤Ê¤¼3Ç¯½Ì¤á¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡×¡Ö¤¢¤È¤ÏË¡Î§¤ò¸·¤·¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤¦¡£¤³¤ì¤Ë¿Ô¤¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü⑨¡ÛÍÄ¾¯´ü¤Î¼Âµ×¤µ¤ó
¹Ö±é²ñ¤Ï¡¢¹áÀî¸©·Ù¤¬¡ÖÌ¿¤ÎÂçÀÚ¤µ¤ò³Ø¤Ö¶µ¼¼¡×¤È¤·¤Æ¡¢1·î9Æü¤Ë¹áÀî¸©Î©Â¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤Ç³«ºÅ¡£Â¿ÅÙÄÅ¹â¹»¤ÎÂ´¶ÈÀ¸¤Ç¤â¤¢¤ë½©»³¤µ¤ó¤Ï¡¢»ö¸Î¤Î·Ð¸³¤òÄÌ¤¸¡¢¸åÇÚ¤ÎÀ¸ÅÌ150¿Í¤Ë¸òÄÌ°ÂÁ´¤ÎÂçÀÚ¤µ¤Ê¤É¤òÁÊ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
