SNSでバズって世界中に広まった「病気の名前」…日本ではまだ知られていない問題

オルトレキシア否定論のさまざまと今後

何にでも病名を付けたがるのは、自分の縄張りを増やしたい医者の習性ともいえるので、オルトレキシアという病名をわざわざ使うことに対しては批判も多くあります。社会学での「医療化」の問題点です。

そのうちの1つは、オルトレキシアはメディアやSNSで取り上げられている社会現象であって、医学的な病気とは程遠いというものです。

実際、1997年生まれのオルトレキシアという病名が世界的に広まったのはネット発でした。それは、ヴィーガン料理の写真で有名だったインスタグラマーの女性、ジョーダン・ヤンガーが、2014年に「自分はオルトレキシアだった」と告白して、「私がヴィーガンをやめる理由」という投稿でバズったことがきっかけだったのです。ヴィーガンを続けていて心身の調子を崩したときに、友人にすすめられて昔よく食べていたサーモンをマクロビのレストランで食べたら、ものすごく美味しかったという内容でした。バズっただけで病気扱いするのは大げさだとみるか、もしくはバズるほどたくさんの潜在的な軽症患者がいて彼女の苦しみに共感したのだとみるか、難しいところです。

精神科医からは、病的な状態であることは認めるとしても、「独立した病気ではなく食事に関する強迫性障害の一種の症状ではないか」という意見もあります。あるいは、うがったところでは、「本当は『神経性やせ症』だが、周りから非難されないためにヘルシーな食物しか食べないと言い張っているだけではないか」という説もあります。

さらにうがった過激な意見として、肉食は動物虐待だと考えるヴィーガン主義者からは、「他人に菜食主義をすすめることを病的行為とみなし、菜食主義を『精神障害』として扱うのは陰謀に違いない」との声も上がっています。

いまのところ、それほど日本では知られていない「病気」ですが、若者、とくに女性の間でのヴィーガンの広がりとともに、これから問題化されていくかもしれません。

