12年前、東京女子医大病院で2歳の男の子が鎮静剤「プロポフォール」を投与された後に死亡した医療事故をめぐり、業務上過失致死の罪に問われた医師の小谷透被告（66）に対して、東京地裁は禁錮1年6か月、執行猶予3年を言い渡しました。一方、現場責任者だった小谷被告のもとでプロポフォールの投与を続けた医師の福田聡史被告（44）に対しては無罪を言い渡しました。いずれも医師の小谷被告と福田被告は2014年、東京女子医大病院で