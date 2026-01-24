¡ÖÀ®À¥¤ÏÅÔ¤ò¶î¤±È´¤±¤ë¡×½ñÉ¾¡¡Èà½÷¤¬°ú¤½Ð¤¹¡¢Á°¤Ø¤È¿Ê¤à¿´
¡¡¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×210ËüÉô¡ª¡¡½ÐÈÇÉÔ¶·¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤³¤Î¤´»þÀ¤¤Ë¡¢¤³¤ÎÉô¿ô¡£À®À¥¤¢¤«¤ê¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¤â¤Ï¤ä¹ñÌ±Åª¥·¥ê¡¼¥º¤È¸À¤Ã¤Æ¤â²á¸À¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜ½ñ¤Ï¤½¤Î´°·ëÊÔ¤À¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤Ç¤ÏÃæ2¤À¤Ã¤¿À®À¥¤¬µþÂçÀ¸¤Ë¡£¤¢¤¡¡¢¤³¤ó¤Ê¤ËÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤È¤³¤Á¤é¤Îµ¤Ê¬¤Ï¤â¤¦¡¢¿ÆÀÌ¤Î¥ª¥Ð¥Á¥ã¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ÁÄÊì¾ù¤ê¤Î¿¶Âµ¡Ê¤Õ¤ê¤½¤Ç¡Ë¤òÃå¤¿À®À¥¤¬¡¢µþÂç¤ÎÆþ³Ø¼°¤Ë»²Îó¤¹¤ë¡Ö¤ä¤¹¤é¤®¥Ï¥à¥¨¥Ã¥°¡×¤Ë»Ï¤Þ¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¥·¥ê¡¼¥º¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿ÌÌ¡¹¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÂ·¡Ê¤½¤í¡Ë¤¦¡ÖÈüÇÊ¸Ð¤Î¿å¤ÏÀä¤¨¤º¤·¤Æ¡×¤Ç½ª¤ï¤ëËÜ½ñ¡£¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë6ÊÔ¤Ë¤Ï¤É¤ì¤âÀ®À¥¥Ñ¥ï¡¼¤¬ßÚÎö¡Ê¤µ¤¯¤ì¤Ä¡Ë¤·¤Æ¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÆÃÄ§¤Ï¡¢Êª¸ì¤¬À®À¥»ëÅÀ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®À¥¤È¤«¤«¤ï¤ë¿Í¡¹¤Î»ëÅÀ¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤¢¤ë¡£À®À¥¤È¤¤¤¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò¡¢³°Â¦¤«¤é¾È¼Í¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤ÇºÇ¹â¤ÊÈà½÷¤¬¡¢ÆÉ¤ß¼ê¤Î¶»¤Ë»É¤µ¤ë¤Î¤À¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ç¤Ï¡¢À®À¥¤ÈÆ±¤¸Íý³ØÉô°ì²óÀ¸¤Ç¤¢¤ëÄÚ°æ¤µ¤¯¤é¡¢¿¹¸«ÅÐÈþÉ§¥Õ¥¡¥ó¤È¤¤¤¦¶¦ÄÌ¹à¤«¤é¡ÖÃ£Ëá¡Ê¤À¤ë¤Þ¡Ë¸¦µæ²ñ¡×¤È¤¤¤¦¥µ¡¼¥¯¥ë¡Ê²ñ°÷¿ô3¿Í¡Ë¤Ë²Ã¤ï¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿ÇÀ³ØÉô°ì²óÀ¸¤ÎÇßÃ«À¿¡£ÊíµYouTuber¡Ê¤Ê¤ó¤¸¤ã¤½¤ê¤ã¡ª¡Ë¤Ç¤¢¤ëÂç³ØÀ¸¡¢ÅÄÃæ¤Î¤Î¤«¡¢À®À¥¤ÎÊì¿Æ¤Ç¤¢¤ëÈþµ®»Ò¡¢¥·¥ê¡¼¥ºÂè°ìºî¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿À¾±º¹Ò°ìÏº¡£¤½¤·¤Æ¡¢À®À¥¤Î¿ÆÍ§¤Ç¤¢¤ê¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤òÄÌ¤·¤Æ¥¡¼¥Ñ¡¼¥½¥ó¤È¤Ê¤ëÅçºê¤ß¤æ¤¡£À®À¥¤È¤«¤«¤ï¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ëÅÀ¿ÍÊª¤È¤Ê¤ëÈà¤é¤Î¿´¤¬Á°¤Ø¤È¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤Î¤¬¤¤¤¤¡£
¡¡¼«Ê¬¤¬¶½Ì£¤ò»ý¤Ã¤¿¤³¤È¤É¤â¤òà¶Ë¤á¤ëá¤Î¤ò»Ý¤È¤·¤Æ¤¤¤ëÀ®À¥¤¬¸À¤¦¡£¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤Ï¡Ø¶Ë¤á¤ë¡Ù¤È¤¤¤¦ÅþÃ£ÅÀ¤ËÃíÌÜ¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¤ï¤¿¤·¤Ï¤½¤³¤Ë»ê¤ëÆ»¤¬½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥´¡¼¥ë¤Ë¤¿¤É¤êÃå¤«¤Ê¤¯¤Æ¤â¡¢Êâ¤¤¤¿·Ð¸³¤ÏÌµÂÌ¤¸¤ã¤Ê¤¤¡×
¡¡¤Í¡¢¤Ê¤ó¤«¤â¤¦¡¢À®À¥¤ò°¦¤µ¤º¤Ë¤Ï¤¤¤é¤ì¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£À®À¥¤¢¤«¤ê¡¢Âº¤¹¤®¤ë¡£
¡¡¤¤¤Ä¤ÎÆü¤«¡¢¼Ò²ñ¿Í¤È¤Ê¤Ã¤¿À®À¥¤ËºÆ²ñ¤·¤¿¤¤¡¢¤È¶¯¤¯¡¢¶¯¤¯»×¤¦¡£
¤ß¤ä¤¸¤Þ¡¦¤ß¤Ê¡¡1983Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ºî²È¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¡ØÀ®À¥¤ÏÅ·²¼¤ò¼è¤ê¤Ë¤¤¤¯¡Ù¤ÇÄÚÅÄ¾ù¼£Ê¸³Ø¾Þ¡¢ËÜ²°Âç¾Þ¤Ê¤É¼õ¾Þ¡£