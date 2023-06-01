【ワシントン＝坂本幸信】米労働省が５日発表した５月の雇用統計（季節調整済み）で、景気動向を反映する非農業部門の就業者数は前月比１７・２万人増だった。８万〜９万人程度としていた市場予想を大幅に上回った。失業率は４月と変わらず４・３％で、低水準で推移している。就業者数は、レジャー関係や医療・福祉分野の増加が目立った。合わせて公表された４月の就業者数は、従来の１１・５万人増から１７・９万人増に上方修