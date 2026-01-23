¡Úº£½µ¤Ï¤³¤ì¤òÆÉ¤á¡ª ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼ÊÔ¡Û³ú¤ß¤·¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶Ã¤¤¬¤¢¤ë°ïÉÊ¡ÁÅìÀîÆÆºÈ¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï»¦¿Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡Ù
¡¡¤ä¤ï¤ä¤ï¤Î³°¸«¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤È¤·¤¿¹ü³Ê¤¬È÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ËÀª¤¦¤É¤ó¤À¤È»×¤Ã¤Æ¸ý¤ËÆþ¤ì¤¿¤éÃæ¤Ë¥Ð¥ê¥«¥¿¤ÎÄ¹ÉÍ¥é¡¼¥á¥ó¤¬¤¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢³ú¤ß¤·¤á¤ë¤¿¤Ó¤Ë¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬ÅìÀîÆÆºÈºîÉÊ¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡ºÇ¿·ºî¡Ø¤¸¤ã¤¢¡¢¤³¤ì¤Ï»¦¿Í¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¡Ù¡Ê¸÷Ê¸¼Ò¡Ë¤Ï¡¢ÅìÀî¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼°ÊÍè½ñ¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ò±¨Â±Àî»Ô¡Ó¥·¥ê¡¼¥ººÇ¿·Ã»ÊÓ½¸¤À¡£±¨Â±Àî»Ô¤ÏÆÃ¤Ë½¨¤Ç¤¿»º¶È¤¬¤¢¤ë¤Ç¤â¤Ê¤¤¡¢ÀµÄ¾¥Ñ¥Ã¤È¤·¤Ê¤¤ÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤¢¤ë¡£ÆÃÄ§¤ÏÄÁÌ¯¤Ê»ö·ï¤¬¤¿¤Ó¤¿¤Óµ¯¤¤ë¤³¤È¤Ç¡¢½»Ì±¤âÈÈºá¤Ë´Ø¤¹¤ë´¶ÅÙ¤¬Ãø¤·¤¯Äã¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤ÐËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç²ÏÀîÉß¤ËÊüÃÖ¤µ¤ì¤¿»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ë¤¬¡Ö¤³¤Î³¹¤Î»¦¿ÍÈÈ¤Ï±¨Â±Àî¤Î²ÏÀîÉß¤ò¡Ø»àÂÎÀìÍÑ¤Î¥´¥ß¼Î¤Æ¾ì¡Ù¤È¸«¤Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¯¡¢²áµî¤Ë¤â¤¿¤Ó¤¿¤ÓÅÔ¹çÎÉ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦Îò»Ë¤¬¤¢¤ë¡×¤¿¤á¤Ë¡Ö¶Ã¤¯¤Ë¤ÏÃÍ¤·¤Ê¤¤¡×¤È¹Í¤¨¤ë¡£¤½¤ó¤Ê»Ô¤Ë¤¢¤Þ¤ê½»¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¡¡ÉáÄÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤Ï¢Ãæ¤Ð¤«¤ê¤¬»ö·ï¤Î´Ø·¸¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Æ¬¤Ïºã¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¿Í¤È¤·¤Æ¤½¤ì¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡¢¤È»×¤¦¤è¤¦¤ÊÃµÄå¤¬Ææ¤ò²ò¤¯¡£¤½¤¦¤¤¤¦¡¢Â¾¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤ê¸«¤Ê¤¤ÆÃÄ§¤Î¤¢¤ëÏ¢ºî¤Ê¤Î¤À¡£»þ¤Ë»ëÅÀ¤ÏÈÈ¿ÍÂ¦¤Ë°Ü¤ê¡¢»¦¿Í·×²è¤È¤½¤Î¼Â¹Ô¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤ä¤Ï¤êÈÈ¿Í¤Ë¤âÈ´¤±¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÄêÀÐÄÌ¤ê¤Ë¤Ï¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤ÆÆÉ¼Ô¤Ï¡¢Äê·¿¤ËÂ§¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤ë¤±¤É¡¢¤É¤³¤«¤¬²¿¤«°ã¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Êµ¤¤¬¤¹¤ë¡¢¤È¼ó¤ò¤Ò¤Í¤ê¤Ê¤¬¤é¥Ú¡¼¥¸¤ò¤á¤¯¤êÂ³¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡´¬Æ¬¤Î¡ÖÍû²¼¤Ë´§¤òÀµ¤»¡×¤Ï¥Ê¥¤¥Õ¤òÊÒ¼ê¤Ë»ý¤Ã¤¿ÃË¤¬¥¤¥Î¥·¥·¤ÈÆ®¤¦¾ìÌÌ¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤½¤ÎÃË¡¢Æ»ÌÀ»û½¨É×¤ÏÇÀ±à¤ò±Ä¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¥¤¥Î¥·¥·¤Ë¤è¤ë¿©³²¤Ë¤¿¤Ó¤¿¤Ó°©¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¡£¿¯ÆþËÉ»ß¤Î¤¿¤á¡¢ÉßÃÏ¤Î¼þ¤ê¤Ë¤ÏÅÅÎ®¤òÎ®¤·¤¿Å´ºô¤¬Ä¥¤ê½ä¤é¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ë¬¤Í¤Æ¤¤¿·º»ö¤¬¡¢Æ»ÌÀ»û¤ËÊÑ»àÂÎ¤¬È¯¸«¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¹ð¤²¤ë¡£¤¿¤À¤·¡¢Å´ºô¤òÄÏ¤ó¤Ç´¶ÅÅ¤·¤¿¸å¤À¡£Æ»¤ËÀßÃÖ¤µ¤ì¤¿ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤¬¡¢Æ»ÌÀ»û²È¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¿Í±Æ¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤Î¿ÍÊª¤¬»àÂÎ¤ò°ä´þ¤·¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¡¢·º»ö¤ÏÏ¢¹Ô¤·¤ËÍè¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¡¾å¤ÎÃÊÍî¤Ç»ö·ï¤Ë´Ø·¸¤¹¤ëµ½Ò¤Ï¸åÈ¾¤À¤±¤À¡£ËÜÂê¤ËÆþ¤ëÁ°¤ËÃ¯¤«¤ÎÊÑ¤ï¤Ã¤¿¹ÔÆ°¤¬ÉÁ¤«¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬¥·¥ê¡¼¥º¤Î¾ï¤Ç¡¢¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬»ö·ï¤Î¿¿Áê¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤«¤éÌýÃÇ¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¡£ËÜºî¤ÇÅìÀî¤Ï¡¢ËÉÈÈ¥«¥á¥é¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤È¤¤¤¦¶Ë¤á¤Æ¸½ÂåÅª¤Ê¾Úµò¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ²Ä»ë²½¤µ¤ì¤¿¸½¾ì¤Î¾ð·Ê¤Ï¡¢¤â¤Ï¤äÂ¾¤ËÁªÂò»è¤¬¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ë²ò¼á¤¬¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¡£µ¯¤¤¿¤³¤È¤¬¤½¤Î¤Þ¤Þ¸«¤¨¤ë¤Î¤À¤«¤éÅöÁ³¤À¡£¤½¤³¤Ë°Õ³°À¤ò»ý¤Á¹þ¤à¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦»î¤ß¤òºî¼Ô¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼¡¤Î¡Ö¿¼Ìë¥×¥é¥¹¸¤¡×¡¢ÂêÌ¾¤Ï¡Ö¤·¤ó¤ä¤×¤é¤¹¤¤¤Ì¡×¤À¤¬¡¢°ìÄê°Ê¾å¤ÎÇ¯Îð¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡Ö¤·¤ó¤ä¤×¤é¤¹¥ï¥ó¡×¤ÈÆÉ¤ß¤¿¤¯¤Ê¤ë¿Í¤â¤¢¤ë¤Ï¤º¤À¡£¤¢¤ëÃËÀ¤¬»É»¦¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦»ö·ï¤ò½ä¤ëÏÃ¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢°ìÆ¬¤Î¥×¡¼¥É¥ë¤¬½ÅÍ×¤ÊÌò²ó¤ê¤ÇÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»È¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥È¥ê¥Ã¥¯¤Ï¤¢¤ëÎà·¿¤ËÂ°¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¡¢¤½¤ÎÊÑ·¿¤µ¤»Êý¤ËÆÃÄ§¤¬¤¢¤ë¡£ÀäÌ¯¤Ê¥ß¥¹¥ê¡¼¥É¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÆÉ¼Ô¤ÏÉ¬¤ºÌÜ¤ò°ï¤é¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£¤½¤·¤ÆÆÉÎ»¤·¤¿¸å¤Ë¡¢¤Ê¤¼ÌÜ¤ò°ï¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡¢¤È²áµî¤Î¼«Ê¬¤ò²ø¤·¤à¤³¤È¤À¤í¤¦¡£
¡¡¤³¤ó¤Ê¶ñ¹ç¤Ë³ÆÊÓ¤Ë¹©É×¤¬¤¢¤ë¡£¼ýÏ¿¸ÞÊÓ¤Î¤¦¤Á»°ÊÓ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë±»ôÅÎÉ×¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤ª¤¤¤ÆÃµÄåÌò¤òÌ³¤á¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¿ÍÊª¤À¡£Æ¬¤ÏÀÚ¤ì¤ë¤Î¤À¤¬¡¢ÁÆ¹ú¤Ç¤«¤ÄÌµ¿À·Ð¤È¤¤¤¦À³Ê¤Î¤æ¤¨¡¢¤É¤ó¤ÊÆñ»ö·ï¤ò²ò·è¤·¤Æ¤â¤¢¤Þ¤êÌ¾ÃµÄå¤Ë¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤Î¤¬ÉÔ»×µÄ¤Ç¤¢¤ë¡£»ÍÊÓÌÜ¤Î¡Ö¤É¤¦¤·¤Æº£Ìë¤ÎÈà½÷¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ç¤Ï¤³¤Î±»ô¤È¡¢±»ô¤Î»äÎ©ÃµÄå»öÌ³½ê¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ëóÕÌÀ¥Ó¥ë¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¡¢ÆóµÜ¼ëÈþ¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£ÆóµÜ¤â¼çÌò¤È¤·¤Æµ¯ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Î¤¢¤ë¿ÍÊª¤À¡£¤½¤·¤Æ¤â¤¦°ì¿Í¡¢°Õ³°¤Ê¿ÍÊª¤¬ÃµÄåÌò¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£»°¼Ô¤¬µï¼ò²°¤Ç´Ø·¸¼Ô¤Î¾Ú¸À¤ò¸µ¤Ë¿äÍý¤ò¹Ô¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬Êª¸ì¤Î»³¾ì¤Ç¤¢¤ë¡£
¡Ö¤É¤¦¤·¤Æº£Ìë¤ÎÈà½÷¤ÏÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¤ó¤À¤í¤¦¡×¤Ï¡¢ÌëÆ»¤òÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¿½÷À¤¬ÆÍÁ³¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾Ã¼º¤ÎÆæ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¿Í´Ö¤¬¾Ã¤¨¤ë¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÊÑÁõ¥È¥ê¥Ã¥¯¤Î²ÄÇ½À¤ò¹Í¤¨¤ë¤â¤Î¤À¤¬¡¢ËÜºî¤Ç¤ÏÁá¤¤»þÅÀ¤ÇÈÝÄê¤µ¤ì¤ë¡£ÂÐ¾Ý¼Ô¤¬À®¤êÂå¤ï¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÅÐ¾ì¿ÍÊª¤Ï¡¢°ì¸«ÉÔºß¤À¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¼Â¤Ï¡¢¤È¤¤¤¦¿¿Áê¤Ë¤Ï°Õ³°À¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤ËÂÐ¤¹¤ëÉúÀþ¤¬¤¤¤¤¡£ºÇ¸å¤Î°ì¥Ú¡¼¥¸¤Ë¶Ã¤¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÃ»ÊÓ¤Ç¡¢Èó¾ï¤Ë´¶¿´¤µ¤»¤é¤ì¤¿¡£
»Ä¤ê¤ÎÆóÊÓ¤Ï¤¤¤º¤ì¤â»¦¿ÍÈÈÂ¦¤Î»ëÅÀ¤Ç½ñ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÇî»Î¤È¥í¥Ü¥Ã¥È¤ÎÌ©¼¼¡×¤Ï2018Ç¯È¯É½¤Ç¤â¤Ã¤È¤â¸Å¤¯¡¢¼ç¿Í¸ø¤Ï½÷À¤Î²Ê³Ø¼Ô¤À¡£¾Íè¤òÀÀ¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Ï¤º¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤Ë¼Î¤Æ¤é¤ì¡¢¶¦¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Î¸¦µæ¤Þ¤ÇÃ¥¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤ì¤¬Ç·¿¥í¥Ü¥Ã¥È¤Ç¥¢¥¤¥³¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤¬²¿¤«¤òÏ¢ÁÛ¤µ¤»¤ë¡£ËÜ¿Í¤Ï¥¢¥ì¤Î¿¿»÷¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È¶¯¤¯ÈÝÄê¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡£¥í¥Ü¥Ã¥È¤â¤Î¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤ËÇ¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤â¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢»ä¤Ï·ëËö¤Ç¤¢¤ë¸ÅÅµÌ¾ºî¤òÏ¢ÁÛ¤·¤¿¡£
¡¡¤â¤¦°ì¤Ä¤¬É½Âêºî¤À¡£ÈÈ¿ÍÂ¦¤Î»ëÅÀ¤«¤éÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢¤¤¤ï¤æ¤ëÅÝ½ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤Æ¤Ï½Ð¿§¤Ç¤¢¤ë¡£¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈÈ¿Í¤¬ÁÈ¤ßÎ©¤Æ¤ë·×²è¤Ï¡¢°ìÊ¬¤Î·ä¤â¤Ê¤¤Å·ºÍÅª¤Ê¤â¤Î¤Ç¤¢¤ì¤Ð¤¢¤ë¤Û¤É¤¤¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤Ëµõ¹½¤æ¤¨¤Î¸½¼Â¤È¤ÎÐªÎ¥¤¬À¸¤Þ¤ì¤ë¡£ËÜÅö¤Ë¤½¤ó¤Ê·×²è¤¬²ÄÇ½¤Ê¤Î¤«¡¢¤ÈÈý¤ËÂÃ¤¹¤ëÆÉ¼Ô¤È¡¢ºî¼Ô¤Ï¾ï¤ËÆ®¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤·¤¿¤¦¤ë¤µ¤¬¤¿¤ÎÆÉ¼Ô¤ò¤âËþÂ¤µ¤»¤ëÅ¸³«¤¬ËÜ½ñ¤Ë¤Ï´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£¤Ê¤ë¤Û¤É¤½¤ì¤Ï¤½¤¦¤À¡¢¤Ç¤â¤½¤³¤ò¤¢¤¨¤Æ½ñ¤¯¤Î¤«¡¢¤È¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¼Âºî¤Ë·È¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¼Ô¤Ê¤é»×¤¦¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£ÅÝ½ö¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤ÎËÜ¼Á¤ËÇ÷¤Ã¤¿·æºî¤Ç¤¢¤ë¤È»×¤¦¡£
¡¡¤Õ¤Ë¤ã¤Õ¤Ë¤ã¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê³ú¤ß¤·¤á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£°ËÀª¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¤¤¤ä¡¢»ä¤¬ÊÐ°¦¤¹¤ëÊ¡²¬¤Î¤¦¤É¤ó¤Î¤è¤¦¤Ê°ïÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤¤¡£
