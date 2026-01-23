『探偵！ナイトスクープ』 近畿大学が異例の呼び掛け「真栄田探偵がお越しです」 内容に反響「神回の予感！」「大阪すぎるやろww」
近畿大学が23日に公式Xで行った異例の呼び掛けに反響が寄せられている。
【Xより】近畿大学の呼び掛けに反響『探偵！ナイトスクープ』「真栄田探偵がお越しです」
「【急募】」とし「現在、朝日放送「探偵！ナイトスクープ」の真栄田探偵がお越しです。ざっくり言うと、依頼者の願いを叶えるため、体毛を集めておられます。ご協力いただける学生の方は、ぜひ実学ホールへお越しください。まだかなり不足しています」と呼び掛けた。
この投稿に「オモロすぎるw」「大学がこのポストするのはもう大阪すぎるやろww」「これぞナイトスクープやわw」「依頼内容は不明やけど、神回の予感！」といったコメントが寄せられている。
同番組は視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求するバラエティー。
現在の探偵は石田靖、間寛平、田村裕、竹山隆範、真栄田賢、せいや、桂二葉、永見大吾、エース、松井ケムリ。特命局長は週替りとなっている。
【Xより】近畿大学の呼び掛けに反響『探偵！ナイトスクープ』「真栄田探偵がお越しです」
「【急募】」とし「現在、朝日放送「探偵！ナイトスクープ」の真栄田探偵がお越しです。ざっくり言うと、依頼者の願いを叶えるため、体毛を集めておられます。ご協力いただける学生の方は、ぜひ実学ホールへお越しください。まだかなり不足しています」と呼び掛けた。
この投稿に「オモロすぎるw」「大学がこのポストするのはもう大阪すぎるやろww」「これぞナイトスクープやわw」「依頼内容は不明やけど、神回の予感！」といったコメントが寄せられている。
同番組は視聴者から寄せられた依頼にもとづいて、探偵局長が部下の探偵たちを野に放ち、世のため、人のため、公序良俗・安寧秩序を守るべく、この世のあらゆる事どもを徹底的に調査追求するバラエティー。
現在の探偵は石田靖、間寛平、田村裕、竹山隆範、真栄田賢、せいや、桂二葉、永見大吾、エース、松井ケムリ。特命局長は週替りとなっている。