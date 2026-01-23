気になるから見ない方がいいかも！でも見たい！見て欲しい！上出遼平さんの『健康チャンネル』が凄い！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「健康チャンネル」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
マジでとんでもないYouTubeチャンネルが誕生したという情報が入ってきました。
その名も『健康チャンネル』！！
このチャンネルはテレビ東京『ハイパーハードボイルドグルメリポート』シリーズで注目され、その後もエッジの効いたコンテンツ制作をしまくっているクリエイターの上出遼平さんによるチャンネル。
チャンネル説明欄にはこのような説明が…
『私の心身の健康と社会の健康を願い、朝散歩や未解決事件の調査報告をするチャンネル』との事。
そしてご本人もXで、このようなメッセージを投稿されています。
『佐久間宣行先輩が「笑い」を取り、高橋弘樹先輩が「政治」を取った。二人が巨万の富を得たのと引き換えに失おうとしているもの--それは「健康」である。
ということで「健康チャンネル」を立ち上げました。いま「健康」こそレジスタンス。 酒を捨てよ、茶を飲もう』
これは一体どういうことなんだろう？
百聞は一見に如かずということでさっそくまずは最初に投稿された動画を見てみました。
動画はこちらです。
●【朝散歩】 マンハッタン南端 11月11日 06:00 『パンケーキとコーヒー』
上出さんが約１時間、マンハッタンを歩くだけの映像です。
最終的に飲食店で美味しそうなパンケーキを食べる様子が映っておりますが、素敵な街並みをゆっくり眺めることができる素敵な動画でした。
なるほど、一緒に歩いた気持ちになって心の健康を取り戻す。
ともすればみなさんも外に出て散歩するのも良いですよというメッセージも込められているのかな、と感じさせる映像だなと感じました。
いわゆる、見るサプリメントという感じでしょうかね。
こういう形での健康を追求するコンテンツを作っていこうとされているんだなぁというワクワク感がありますね。凄い！
そして、一般的にはカット割りだったりテロップだったり、映像クリエイターの方はいろんなこだわりをその映像に詰め込んで公開されると思うのですが、そういうセオリーに逆行するこの一切編集などされていない撮影白素材を丸投げされている感じもゾクゾクしちゃいますね。
これは逆にアリだと感じちゃいましたが、上出さんだからアリという感じかもしれません。
もしかするとこの素材ををうまく編集してテロップを乗せたり切り抜いちゃう人も現れたりするんじゃないかなぁ…と思ったりもしました。
そして、次に２本目の動画を見てみましょうかね。
動画はこちらです。
●【未解決事件調査報告】岩手十七歳女性⬜︎人事件 ０話目
えっ？？？
ええっ？？？
わたくし…チャンネル間違えましたかね？？？
念のため、次も見てみますか…
●【未解決事件調査報告】岩手十七歳女性⬜︎人事件 １話目
えええっ？？？
こ、、、、
これは、、、、！！！！
一体何なんですか？？？？
とんでもないチャンネルに迷い込んでしまったかもしれません…。
どうやら上出さんが動画で語っておられる内容によると、１本目のお散歩の動画の方がイレギュラーな内容という様子で、本来このチャンネルは未解決事件を解決するために立ち上げたチャンネルだそうです。
筆者、この動画を見るまで全く存じ上げず、誠に申し訳ない気持ちになりましたが、どうやらすでに上出さんはこの『健康チャンネル』を立ち上げる前から音声メディアのaudibleで『UNCOVER 新章 未解決事件現地調査』というコンテンツを配信されているとのこと。
公式サイトはこちらです。
https://www.audible.co.jp/podcast/UNCOVER-%E6%96%B0%E7%AB%A0-%E6%9C%AA%E8%A7%A3%E6%B1%BA%E4%BA%8B%E4%BB%B6%E7%8F%BE%E5%9C%B0%E8%AA%BF%E6%9F%BB/B0FHKPDJ26
この番組は“未解決のままになっている様々な事件を改めて調査し、事件に関わった人々の声に耳を澄ませることで、それまで表に出ることのなかった実相を明らかにしていきます。”という内容の番組だそうなのです。
そして今回新たに立ち上がったYouTube『健康チャンネル』では、音声だけだと理解しづらい部分を改めて説明したり、調査していく中でどうしてももっと情報が欲しいという事があったそうで、YouTubeチャンネルを通じて新しい情報収集をして事件の解決のために前身していきたいとの事です。
これは驚きの展開です…。
私が視聴し始めた2025年12月15日時点で、岩手の事件に関してはこちらの動画まで公開されているのですが…
●【未解決事件調査報告】岩手十七歳女性⬜︎人事件 ４話目
早速数週間更新がストップしている！！！！！
これは何か新しい情報が手に入って更新が遅れているという事なのでしょうか…。
とっても気になる…。
そしてこう言ってしまうと失礼なのかもしれませんが、箸休め的に入ってきた新たなお散歩動画…！！
●【鬼咀嚼】TAIWAN PORK CHOP
この動画も見ごたえたっぷり！！！
上出さんと一緒に無言で旅行している気持ちになれました！！(笑)
こんなに心が揺さぶられるチャンネル、未だかつて存在しただろうか…
健康チャンネルおそるべし…
筆者は事件の事が気になっちゃって気になっちゃって…
正直、精神衛生上、このチャンネルを知る前の方が健康だったんじゃないかと感じてしまっておりますが…無数のコンテンツが溢れる現代社会の中でもなかなかの異彩を放つコンテンツが登場したなと感じ、今回勝手に紹介させていただいておりますという次第であります。
というわけでNicheee!はこれからも、上出さんの『健康チャンネル』を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
【Not Sponsored 記事】
