「プラントベースはおいしくない」を覆す！ロールパンブランド「planet rolls」のシナモンロールを食べてみた
最近、カフェやレストランでよく見かけるようになった「プラントベース」という言葉。植物由来の原材料から作られた食品や、それを取り入れる食生活を指し、環境への配慮やサステナビリティの観点からも注目を集めている。
【写真】ボックスのデザインもかわいく、プレゼントにもぴったり！
しかし、「乳製品を使っていないと、味が淡白そう」「物足りなさがありそう」と感じている人も多いのではないだろうか。
そこで今回は、そんなイメージをいい意味で裏切る、新しいロールパンブランド「planet rolls」(プラネット ロールズ)を紹介。おいしさとサステナブルを両立したという、話題のロールパンを実食してみた。
■「planet rolls」とは？
「planet rolls」は、埼玉県川口市にあるプラントベースカフェ「1110 CAFE/BAKERY」などを運営する大泉工場から生まれた新ブランド。「食べるたび、地球とつながる」がコンセプトになっている。
同ブランドの最大の特徴は、卵、乳、バターなどの動物性食材を一切使用せず、100％植物由来の食材だけで作られていること。「アレルギーを持つ人やヴィーガン、国籍や文化を問わず、誰もが同じテーブルで安心しておいしい時間を共有できるように」という願いが込められている。
さらに、環境負荷の低い食材選びや、再生可能エネルギーを利用した工房での製造など、地球環境への配慮も徹底。おいしいだけでなく、食べることで未来の地球にも貢献できる、まさに“地球に優しい”ロールパンだ。
■気分が上がるポップでかわいいパッケージ
さっそく商品をお取り寄せしてみると、冷凍状態で到着。箱を開けると思わず「おぉ！」と声が出るほど、スタイリッシュなパッケージだ。シルバーとパープルを基調とした近未来的な包みは、「planet rolls」だけに宇宙らしさが感じられてワクワクした。
包装の中身は、ピンクをベースにしたキュートなデザインのボックス。デザインには「サステナブルな未来への第一歩を気負わず楽しく踏み出してもらいたい」という想いが込められているのだとか。
さらに開封すると、ぽってりとしたクリームがのった、かわいらしいサイズのシナモンロールがお目見え。シナモンロールといえば、サイズが大きくボリューミーなイメージがある。その点、「planet rolls」は手のひらにすっぽり収まるほどのサイズ。少食の人や子どもも食べやすそうだ。
また、賞味期限は製造から約3カ月とのことで、冷凍庫にストックしておきやすいのもうれしい。
■豊かなシナモンの香りともちもち食感のとりこに
「planet rolls」では、卵、牛乳、バターのみならず、乳化剤や保存料なども不使用。ナチュラルな植物性食材を厳選している。生地には国産小麦の「ゆめちから」を100％使用し、独自の発酵と成形技術でもっちりとした独特の食感を実現しているそうだ。
食べ方は簡単で、電子レンジで1分ほど温めるだけ。電子レンジの扉を開けると、シナモンの甘い香りがふんわりと漂い、幸せな気持ちになった。
温めると、表面のアイシングが溶けかかっていて食欲をそそる。フォークでも食べられるが、弾力があるため、手で食べるのがおすすめなのだとか。さっそく手でつかんでみると、想像以上にもちっとした感触だ。断面を見ても生地がむぎゅっと詰まっていて、「早く食べたい！」と思わせてくれる。
ひと口かじると、まずその食感にびっくり。底面は粗糖でキャラメリゼされておりカリッと香ばしく、中はふんわり、もちもちの食感。まさに、“カリ・ふわ・もち”の三重奏！植物性食材だけでこれほどの弾力と満足感が出せることに驚きだ。
豆乳を使用したアイシングクリームは、甘味もありながらあっさりとしている。もちもちの生地と相まってとてもおいしく、あっという間に完食した。濃厚な味わいだが、それでいて重たくないのも植物性食材ならではの特徴だ。コーヒーや紅茶とも相性抜群で、ティータイムにはもちろん、少し贅沢な朝食にもぴったり。
おいしく、体にも地球にも優しい「planet rolls」は、健康に気遣う人や新しいもの好きな人への贈り物としても喜ばれるはずだ。「プラントベースはおいしくない」という考えを捨て、ぜひ一度、新感覚のシナモンロールを体験してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】ボックスのデザインもかわいく、プレゼントにもぴったり！
しかし、「乳製品を使っていないと、味が淡白そう」「物足りなさがありそう」と感じている人も多いのではないだろうか。
そこで今回は、そんなイメージをいい意味で裏切る、新しいロールパンブランド「planet rolls」(プラネット ロールズ)を紹介。おいしさとサステナブルを両立したという、話題のロールパンを実食してみた。
■「planet rolls」とは？
「planet rolls」は、埼玉県川口市にあるプラントベースカフェ「1110 CAFE/BAKERY」などを運営する大泉工場から生まれた新ブランド。「食べるたび、地球とつながる」がコンセプトになっている。
同ブランドの最大の特徴は、卵、乳、バターなどの動物性食材を一切使用せず、100％植物由来の食材だけで作られていること。「アレルギーを持つ人やヴィーガン、国籍や文化を問わず、誰もが同じテーブルで安心しておいしい時間を共有できるように」という願いが込められている。
さらに、環境負荷の低い食材選びや、再生可能エネルギーを利用した工房での製造など、地球環境への配慮も徹底。おいしいだけでなく、食べることで未来の地球にも貢献できる、まさに“地球に優しい”ロールパンだ。
■気分が上がるポップでかわいいパッケージ
さっそく商品をお取り寄せしてみると、冷凍状態で到着。箱を開けると思わず「おぉ！」と声が出るほど、スタイリッシュなパッケージだ。シルバーとパープルを基調とした近未来的な包みは、「planet rolls」だけに宇宙らしさが感じられてワクワクした。
包装の中身は、ピンクをベースにしたキュートなデザインのボックス。デザインには「サステナブルな未来への第一歩を気負わず楽しく踏み出してもらいたい」という想いが込められているのだとか。
さらに開封すると、ぽってりとしたクリームがのった、かわいらしいサイズのシナモンロールがお目見え。シナモンロールといえば、サイズが大きくボリューミーなイメージがある。その点、「planet rolls」は手のひらにすっぽり収まるほどのサイズ。少食の人や子どもも食べやすそうだ。
また、賞味期限は製造から約3カ月とのことで、冷凍庫にストックしておきやすいのもうれしい。
■豊かなシナモンの香りともちもち食感のとりこに
「planet rolls」では、卵、牛乳、バターのみならず、乳化剤や保存料なども不使用。ナチュラルな植物性食材を厳選している。生地には国産小麦の「ゆめちから」を100％使用し、独自の発酵と成形技術でもっちりとした独特の食感を実現しているそうだ。
食べ方は簡単で、電子レンジで1分ほど温めるだけ。電子レンジの扉を開けると、シナモンの甘い香りがふんわりと漂い、幸せな気持ちになった。
温めると、表面のアイシングが溶けかかっていて食欲をそそる。フォークでも食べられるが、弾力があるため、手で食べるのがおすすめなのだとか。さっそく手でつかんでみると、想像以上にもちっとした感触だ。断面を見ても生地がむぎゅっと詰まっていて、「早く食べたい！」と思わせてくれる。
ひと口かじると、まずその食感にびっくり。底面は粗糖でキャラメリゼされておりカリッと香ばしく、中はふんわり、もちもちの食感。まさに、“カリ・ふわ・もち”の三重奏！植物性食材だけでこれほどの弾力と満足感が出せることに驚きだ。
豆乳を使用したアイシングクリームは、甘味もありながらあっさりとしている。もちもちの生地と相まってとてもおいしく、あっという間に完食した。濃厚な味わいだが、それでいて重たくないのも植物性食材ならではの特徴だ。コーヒーや紅茶とも相性抜群で、ティータイムにはもちろん、少し贅沢な朝食にもぴったり。
おいしく、体にも地球にも優しい「planet rolls」は、健康に気遣う人や新しいもの好きな人への贈り物としても喜ばれるはずだ。「プラントベースはおいしくない」という考えを捨て、ぜひ一度、新感覚のシナモンロールを体験してみてほしい。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。