¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¥Ç¥ô¥£¡¦¥¹¥«¥ë¥Î»á¡Ê85¡Ë¤¬¡¢¸µ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î½÷À¤ËË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¤ÆÉé½ý¤µ¤»¤¿¤È¤·¤Æ¡¢½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç·Ù»ëÄ£¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤¿¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤¿¡£
ÊóÆ»¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤ÏºòÇ¯10·î¡£¥Ç¥ô¥£»á¤Ï»ô¤¤¸¤¤ÎÂÎÄ´¤¬°²½¤·¤¿¤È¤ÎÊó¹ð¤ò¼õ¤±¡¢ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¤Ë¤¢¤ëÆ°ÊªÉÂ±¡¤òË¬¤ì¤¿ºÝ¡¢Àè¤ËÅþÃå¤·¤Æ¤¤¤¿¸µ¥Þ¥Íー¥¸¥ãー¤Î½÷À¤È¡¢ÉÂ±¡¤Î½èÃÖ¤Ê¤É¤ò½ä¤Ã¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢¥Ç¥ô¥£»á¤Ï°û¼ò¤·¤¿¾õÂÖ¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ²¥¤ë¡¢½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ç¥ô¥£»á¤ÏºòÇ¯4·î¤Ë¤â¡¢½ÂÃ«¶è¤Î°û¿©Å¹¤ÇÊÌ¤Î¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËÂÐ¤·¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤Ê¤É¤òÅê¤²¤Ä¤±¤¿¤È¤·¤Æ¡¢Ë½¹ÔÍÆµ¿¤Ç½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖË½¹Ôºá¡×¤è¤ê¡Ö½ý³²ºá¡×¤ÎÊý¤¬ºá¤¬½Å¤¤
º£²ó¤Î»ö·ï¤ÇÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤¿½ý³²ºá¡Ê·ºË¡204¾ò¡Ë¤Ï¡¢¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤ò½ý³²¤·¤¿¼Ô¤Ë²Ê¤µ¤ì¤ëºá¤Ç¡¢Ë¡Äê·º¤È¤·¤Æ¡Ö15Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤Þ¤¿¤Ï50Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡×¤¬Äê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢¿Í¤Î¿ÈÂÎ¤ËÂÐ¤·ÉÔË¡¤ÊÍ·ÁÎÏ¤ò¹Ô»È¤·¡¢Áê¼ê¤òÉé½ý¤µ¤»¤ë¤Ë»ê¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¤Î¤¬Ë½¹Ôºá¡Ê·ºË¡208¾ò¡Ë¤À¡£¤³¤Á¤é¤ÎË¡Äê·º¤Ï¡Ö2Ç¯°Ê²¼¤Î¹´¶Ø·º¤â¤·¤¯¤Ï30Ëü±ß°Ê²¼¤ÎÈ³¶â¡¢¤Þ¤¿¤Ï¹´Î±¤â¤·¤¯¤Ï²ÊÎÁ¡×¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢½ý³²ºá¤ÎÊý¤¬¤è¤ê½Å¤¤ºá¤È¤·¤Æµ¬Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ä¤Þ¤ê¡¢Î¾¼Ô¤Î¶èÊ¬¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£½ý³²ºá¡§ Ë½¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤½¤ÎÂ¾¤ÎÊýË¡¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤«¤òÌä¤ï¤º¡¢Áê¼ê¤¬¥±¥¬¤òÉé¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ Ë½¹Ôºá¡§ Ë½¹Ô¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤¬¥±¥¬¤òÉé¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¾ì¹ç¤ËÅ¬ÍÑ
²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤Î¹Ô°Ù¤Ï¡¢¤½¤ì¼«ÂÎ¤¬¡ÖË½¹Ô¡×¤Ë¤¢¤¿¤ë¤¬¡¢·ë²Ì¤È¤·¤ÆÁê¼ê¤Ë¥±¥¬¤òÉé¤ï¤»¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ä¤â¤ê¤¬¤Ê¤¯¤Æ¤â½ý³²ºá¤È¤Ê¤ë¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÁê¼ê¤ò»àË´¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢½ý³²Ã×»àºá¡Ê·ºË¡205¾ò¡¢3Ç¯°Ê¾å¤ÎÍ´ü¹´¶Ø·º¡Ë¤È¤¤¤¦¤µ¤é¤Ë½Å¤¤ºá¤¬²Ê¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Ë½¹Ôºá¤Ë¤¢¤¿¤ë¹Ô°Ù¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢°Ê²¼¤Î¤è¤¦¤ÊÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤ëÎã¤¬µó¤²¤é¤ì¤ë¡£°áÉþ¤ä¥Í¥¯¥¿¥¤¡¢È±¤ÎÌÓ¤ò¶¯¤¯°ú¤ÃÄ¥¤ë ±©¸ò¤¤Äù¤á¤Ë¤¹¤ë ¶¼¤¹ÌÜÅª¤ÇÁê¼ê¤Î»ê¶áµ÷Î¥¤ËÀÐ¤òÅê¤²¤ë ¿å¤ä±ö¡¢ÂÃ±Õ¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÇÀÌô¤Ê¤É¤ò¿¶¤ê¤«¤±¤ë ¥·¥ã¥ó¥Ñ¥ó¥°¥é¥¹¤òÅê¤²¤Ä¤±¤ë ¡Ö½ñÎàÁ÷¸¡¡×¤È¡ÖÂáÊá¡×¤Ï²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«
º£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¡Ö½ñÎàÁ÷¸¡¡×¤ÈÊóÆ»¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¡¢¡ÖÂáÊá¡×¤Èº®Æ±¤·¤Æ¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡Ö½ñÎàÁ÷¸¡¡×¤Ï¡¢Èïµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤¹¤ë¡ÖÂáÊá¡×¤È¤ÏË¡Åª¤Ê¼êÂ³¤¤ÎÀ¼Á¤¬Âç¤¤¯°Û¤Ê¤ë¡£
¤Þ¤º¡ÖÂáÊá¡×¤Ï¡¢Æ¨Ë´¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Èïµ¿¼Ô¤Î¿ÈÊÁ¤ò¶¯À©Åª¤Ë¹´Â«¤¹¤ë½èÊ¬¤À¡£·Ù»¡½ð¤ËÎ±¤áÃÖ¤«¤ì¡¢ºÇÂç¤Ç23Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤ê¼«Í³¤òÀ©¸Â¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£ÈÈºá¤Î½ÅÂçÀ¡¦°¼ÁÀ¤È¤ÏÉ¬¤º¤·¤â¥ê¥ó¥¯¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤é¤Ê¤¤¡£º£²ó¡¢¥Ç¥ô¥£»á¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ¨Ë´¤ä¾Úµò±£ÌÇ¤Î¤ª¤½¤ì¤¬¾¯¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¤¿¤¿¤á¤È¹Í¤¨¤é¤ì¤ë¡£
°ìÊý¡¢¡Ö½ñÎàÁ÷¸¡¡×¤Ï¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤»¤º¡¢ÁÜºº»ñÎÁ¤ä¾ÚµòÉÊ¤À¤±¤ò¸¡»¡Ä£¤Ø°ú¤·Ñ¤°¼êÂ³¤¤À¡£Èïµ¿¼Ô¤Ï¼«Âð¤ÇÉáÃÊÄÌ¤ê¤ÎÀ¸³è¤òÁ÷¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Ë±þ¤¸¤ë¡ÖºßÂðÁÜºº¡×¤Î·Á¼°¤¬¤È¤é¤ì¤ë¡£
¤¿¤À¤·¡¢ÂáÊá¤Ç¤Ï¤Ê¤¯½ñÎàÁ÷¸¡¤À¤Ã¤¿¤«¤é¤È¤¤¤Ã¤Æ¡¢ºá¤¬·Ú¤¯¤Ê¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·Ù»¡¤«¤é½ñÎà¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤¿¸¡»¡´±¤Ï¡¢ÆâÍÆ¤òÀººº¤·¤Æ¡Öµ¯ÁÊ¡×¤¹¤ë¤«¡ÖÉÔµ¯ÁÊ¡×¤Ë¤¹¤ë¤«¤ò·èÄê¤¹¤ë¡£
µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤Ï¡¢·º»öºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¡¢Íºá¤«Ìµºá¤«¤¬È½ÃÇ¤µ¤ì¤ë¡£°ìÊý¤Ç¾ÚµòÉÔ½½Ê¬¤Î¾ì¹ç¤ä¡¢Èï³²¼Ô¤È¤Î¼¨ÃÌÀ®Î©¤Ê¤É¤¬¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤¿¾ì¹ç¤ÏÉÔµ¯ÁÊ¤È¤Ê¤ê¡¢ºÛÈ½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Ê¤¤¡£¤³¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢Á°²Ê¤â¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£
¸¡»¡¤¬Ë½¹Ô¤Î°¼ÁÀ¤äÈï³²¼Ô¤Î½ý³²¤ÎÄøÅÙ¡¢½èÈ³´¶¾ð¤Ê¤É¤ò¤É¤¦É¾²Á¤·¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ÊºÇ½ªÈ½ÃÇ¤ò²¼¤¹¤Î¤«¤È¤¤¤¦ÅÀ¤¬¡¢º£¸å¤Î¾ÇÅÀ¤È¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£