マクドナルド、新商品が一部店舗で販売終了 「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」「とろけるホットパイ」ほか
日本マクドナルドは21日から期間限定で、チョコレート菓子「きのこの山」と「たけのこの里」を使用した新商品「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」を販売中。すでに一部店舗で販売が終了している。
【画像】「きのこの山」と「たけのこの里」をトッピング！？新商品の詳細
モバイルアプリの同商品のバナーには、「※ご好評につき、一部の店舗では販売を終了しております」と表示されている。
このほか、1月7日から期間限定で販売中のホットスイーツ「とろけるホットパイ」シリーズも、同じく一部店舗での販売終了が表示されている。また、1月7日に限定発売した『ドラゴンクエスト』とコラボしたバーガーも、公式サイトのバナーでは一部で販売終了と案内されている。
SNSでは、「初めてモバイルオーダーを使い在庫を確認してから『マックフルーリー きのこの山とたけのこの里』無事に購入」「マクドのたけのこの里のマックフルーリーなくて泣いてる」「わが町でも安定に売り切れてました！」など、さまざまな声が寄せられている。
「マックフルーリー きのこの山とたけのこの里」は、なめらかなソフトクリームに、サクサク食感のクラッカーや口どけの良いクッキー生地に2層のチョコレートが特長の明治のロングセラー商品「きのこの山」と「たけのこの里」をトッピングし、異なる2種のチョコソースで仕上げた、冬にぴったりのひんやりスイーツ。それぞれのお菓子が持つ異なる食感と味わいを活かしながら、ソフトクリームとの絶妙なバランスを楽しめる。
なお、「きのこの山」と「たけのこの里」が、ひとつのスイーツに同時に使用されるのは今回が初めて。形や食感、味わいの異なる大人気チョコレート菓子を同時に楽しめ、さらに、マックフルーリーのなめらかなソフトクリームが両者の個性を引き立てる唯一無二の商品となる。
