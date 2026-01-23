±Ç²è¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤ÈÌóÂ«¤ÎÀ±¡×ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡ÊC¡Ë¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¿¥Õ¥ì¡¼¥Ù¥ë´Û¡¦£Ô£Í£Ó¡¦£Î£Ô£Ö ©¤ä¤Ê¤»¤¿¤«¤·¡¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥óÀ½ºî°Ñ°÷²ñ2026

¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2026/01/23¡Û±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º37ºîÌÜ¤È¤Ê¤ëºÇ¿·ºî¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤¬¡¢¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤ÈÌóÂ«¤ÎÀ±¡Ù¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¸ø³«Æü¤¬6·î26Æü¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£

±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤ÈÌóÂ«¤ÎÀ±¡Ù¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÌóÂ«¡×¡£ËÜºî¤ÇÃæ¿´¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢¿·¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤ÎÎ¹¿Í¡¦¥Ñ¥ó¥¿¥ó¡£¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤Ï¡¢ÀÎ¤¢¤ëËÁ¸±²È¤È¸ò¤ï¤·¤¿ÂçÀÚ¤ÊÌóÂ«¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢Ìë¶õ¤Ëµ±¤¯Æú¤ÎÀ±¤Ë¤¢¤ë¤È¤µ¤ì¤ëÊõÊª¤òÃµ¤·¤ÆÂçËÁ¸±¤ò¤¯¤ê¹­¤²¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊõÊª¤òÃµ¤¹Î¹¤ÎÃæ¤Ç½Ð²ñ¤Ã¤¿¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¥Ñ¥ó¥À¤éÃç´Ö¤¿¤Á¤È°ì½ï¤ËÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢¼¡¡¹¤È½±¤¤¤«¤«¤ëº¤Æñ¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡£¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤¿¤Á¤Ë°ìÂÎ¡¢¤É¤ó¤ÊËÁ¸±¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÊõÊª¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤ë¤Î¤«¡£¥Ï¥é¥Ï¥é¥É¥­¥É¥­¤Î¥¹¥ê¥ë¤¢¤Õ¤ì¤ëÁÔÂç¤Ê¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤È¤Ê¤ë¡£

¢¡±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×´ÆÆÄ¤ÏÌðÌîÇîÇ·»á


¤½¤ó¤ÊËÜºî¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢ÌðÌîÇîÇ·»á¡£¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¤Ë±é½Ð¤ä½õ´ÆÆÄ¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¥É¥­¥ó¤Á¤ã¤ó¤Î¥É¥­¥É¥­¥«¥ì¥ó¥À¡¼¡Ù¡Ê1991Ç¯¡Ë¤Ç·à¾ìÈÇ¤ò½é´ÆÆÄ¡£¤½¤ì°Ê¹ß¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¤¤¤Î¤Á¤ÎÀ±¤Î¥É¡¼¥ê¥£¡Ù¡Ê2006Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¤«¤¬¤ä¤±¡ª¥¯¥ë¥ó¤È¤¤¤Î¤Á¤ÎÀ±¡Ù¡Ê2018Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¤­¤é¤á¤±¡ª¥¢¥¤¥¹¤Î¹ñ¤Î¥Ð¥Ë¥éÉ±¡Ù¡Ê2019Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿¿ôÂ¿¤¯¤Î·à¾ìÈÇ¤Ç´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£

µÓËÜ¤Ï¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡Ö¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡Í¦µ¤¤Î²Ö¤¬¤Ò¤é¤¯¤È¤­¡Ù¡Ê1999Ç¯¡Ë¡¢±Ç²è¡Ø¤½¤ì¤¤¤±¡ª¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡¡¤Ð¤¤¤­¤ó¤Þ¤ó¤È¤¨¤Û¤ó¤Î¥ë¥ë¥ó¡Ù¡Ê2024Ç¯¡Ë¤È¤¤¤Ã¤¿·à¾ìÈÇ¤ÎµÓËÜ¤â¿ôÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤ëÊÆÂ¼ÀµÆó»á¤¬»²²Ã¤·¡¢¥¿¥Ã¥°¤òÁÈ¤à¡£

¢¡±Ç²è¡Ö¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡×ÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â²ò¶Ø


±Ç²è¤ÎºîÉÊ¾ðÊó¤È¹ç¤ï¤»¡¢¸¶ºî¼Ô¡¦¤ä¤Ê¤»ÀèÀ¸¤Î»öÌ³½ê¤Ç¤¢¤ë¤ä¤Ê¤»¥¹¥¿¥¸¥ª¤¬ÉÁ¤­²¼¤í¤·¤¿°õ¾ÝÅª¤ÊÆÃÊÌ¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¡£¸¸ÁÛÅª¤ÊÀ±¶õ¤Ë¤ÏÁ¯¤ä¤«¤Ê¡ÈÆú¤ÎÀ±¡É¤¬µ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÀ±¶õ¤ØÃÏ¾å¤«¤é¤Þ¤Ã¤¹¤°¤Ê´ãº¹¤·¤ò¸þ¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥ó¥¿¥ó¤È¶¦¤ËÊª¸ì¤òËÂ¤°¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡£À±¶õ¤ò¸«¾å¤²¤ë2¿Í¤ÈÂÐÈæ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¿åÌÌ¤Ë¼Ì¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÍ¥¤·¤¯Èù¾Ð¤à¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¤ÈÏ·¿Í»Ñ¤Î¥Ñ¥ó¥¿¥ó¡£¡Ö¹Ô¤³¤¦¡¢ÌóÂ«¤Î¾ì½ê¤Ø¡£¡×¤È¤¤¤¦¥­¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ô¡¼¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¤É¤ó¤ÊÊª¸ì¤¬·«¤ê¹­¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤«¡£

¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÌ¥ÎÏÅª¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¬¿ôÂ¿¤¯ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤­¤¿±Ç²è¡Ø¥¢¥ó¥Ñ¥ó¥Þ¥ó¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¡¢¿·¤¿¤Ê¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡È¥Ñ¥ó¥¿¥ó¡É¤¬ÃÂÀ¸¡£¥ì¥Ã¥µ¡¼¥Ñ¥ó¥À¤ÎÎ¹¿Í¤Ç¡¢Èô¹Ôµ¡¤Î¥Ñ¥¤¥í¥Ã¥È¤Î³æ¹¥¤ò¤·¤¿¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë



