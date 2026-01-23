フォトグラファーという仕事のリアル「月収10万ちょっと」 22歳が語る、好きなことで生きる哲学と1600万円の夢
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「街角給与明細」が、22歳のフォトグラファーへのインタビュー動画を公開。小学生時代に写真を始めたきっかけや、フリーランスとして働く上でのやりがい、そしてリアルな収入事情について赤裸々に語った。
今回インタビューに応じたのは、22歳のフォトグラファー氏。この仕事を選んだ理由について、「好きなことずっとやってて、そのまま続けてたらこうなりました」と自然な流れであったことを明かした。写真を始めたのは小学生の頃で、父親のカメラを「ぶんどってからずっと」使っているというユニークなエピソードを披露。当初は電車を撮影していたが、そこからカメラの魅力にのめり込んでいったという。
気になる収入について、フォトグラファー氏は、案件ごとに予算が組まれ、機材費などを差し引いた残りが自身の収入になる仕組みだと説明。具体的な金額については「（月に）10万ちょっと」と明かした。
仕事で最も心が躍る瞬間を尋ねられると、「自分の写真が何かの媒体に載った時」だと回答。「世界の一部になったような感じがします」と、そのやりがいを語った。一方で、仕事の受注から撮影、編集まで「全部1人でやらないといけないこと」が大変な点だと、フリーランスならではの苦労も口にした。
将来の夢は「LEXUSのLCに乗りたい」ことだと笑顔で語るフォトグラファー氏。現在の貯金額は「200万あるかないかくらい」と告白し、夢の実現に向けて歩んでいる様子をうかがわせた。好きなことを仕事にする楽しさと厳しさを率直に語る姿から、写真への純粋な情熱が伝わってくるインタビューとなっている。
