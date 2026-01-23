【Forza Horizon 6】 5月19日 発売予定（ Xbox /PC版） 2026年内 発売予定（PS5版）

Microsoftは1月23日、Xbox Series X|S/PC用レース「Forza Horizon 6」のゲームプレイ映像を公開した。5月19日発売予定で、価格は未定。

「Forza Horizon 6」は、オープンワールドレースゲーム「Forza Horizon」シリーズの最新作で、昨年の「東京ゲームショウ 2025」にてお披露目。その際はティザートレーラーに留まっていたが、本日1月23日に放送された配信番組「Developer_Direct」にて、ついにゲームプレイ映像が公開となった。

舞台は日本全土で、シリーズ史上最大のマップを採用。プレーヤーは日本に来た観光客としてHorizonフェスティバルに参加し、一般道から高速道路、峠道、道なき道を駆け抜けることができる。また、550台以上のクルマを収録しており、ガレージとして民家を購入し拡張することも可能となっている。

なお、プレイステーション 5版は2026年内に発売予定であることも明かされた。

【公式スクリーンショット】【[日本語] Developer_Direct 2026】

(C) Microsoft 2026

