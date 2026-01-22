ÄÌÏ©Â¦¤Î¿Í¤¬»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¡©¡¡¤¿¤Ó¤¿¤ÓËÖÈ¯¤Î¿·´´Àþ¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÃÌµÄ¡×¡¢JRÅì³¤¤Ï¤É¤¦¹Í¤¨¤ë
SNS¤Ç¤Ï¤¿¤Ó¤¿¤Ó¡¢¿·´´Àþ¤Î¾è¼Ö¥Þ¥Ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡£ºÇ¶á¤â¡¢ÁëÂ¦ÀÊ¤Î¤ß¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¼ÖÎ¾¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¾ì¹ç¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤ò¤á¤°¤ê¡¢µÄÏÀ¤¬ËÖÈ¯¤·¤¿¡£
ÁëÂ¦ÀÊ°Ê³°¤ËºÂ¤ë¾èµÒ¤¬¥³¥ó¥»¥ó¥È¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¡¢¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤¬ºÇÅ¬¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£JRÅì³¤¤Ï¡Ö¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÂÀÊÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤¿¤á¡Ö¼Ö¾¸¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡×
È¯Ã¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Í¹ÊØ³Ø¼Ô¤ÎÆâÆ£ÍÛ²ð»á¤Î2026Ç¯1·î16Æü¤ÎÅê¹Æ¤À¡£ÆâÆ£»á¤Ï¡¢Åì³¤Æ»¡¦»³ÍÛ¿·´´Àþ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¸þ¤±¼ÖÎ¾¤ÎÍÎÁÀÊ¡ÖS WorkP¥·¡¼¥È¡×¤ÎÄÌÏ©Â¦ÀÊ¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÁëÂ¦¤Ë¤¢¤ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Ç¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò½¼ÅÅ¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¸å¤«¤éÁëÂ¦ÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¿µÒ¤¬½¼ÅÅ¥³¡¼¥É¤ò¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤éÈ´¤¡¢¡Ö¼ÙËâ¤¯¤µ¤¤¡×¤È¸À¤¤Êü¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¡¢¼Ö¾¸¤ËÏÃ¤·ÀÊ¤òÊÑ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¼«Ê¬¤¬°¤«¤Ã¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«X¤ÇÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£
X¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ë¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê°Õ¸«¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢ÁëÂ¦ÀÊ¤Ë¿Í¤¬Íè¤¿¤é¥³¥ó¥»¥ó¥È¤«¤é¥³¡¼¥É¤òÈ´¤¯¤Ù¤¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡ÖÁëÂ¦¤Ë¿Í¤¬Íè¤¿»þÅÀ¤Ç¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥È¤òÈ´¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ë¤è¤Í¡×¡ÖÁëºÝ¤Î¿Í¤¬Íè¤¿¤é³°¤¹¤«¡¢¤Þ¤¿¤ÏÍè¤¿»þÅÀ¤Ç»È¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¤«³ÎÇ§¤ò¼è¤ë¤Ù¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È»È¤¦¤Ê¤éÁëºÝ¤òÍ½Ìó¤¹¤ë¤Î¤¬ÆüËÜ¿Í¤Î¡Ø°ÅÌÛ¤ÎÎ»²ò¡Ù¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¿¤±¤É°ã¤¦¤Î¡©¡×¡Ö¿½¤·Ìõ¤Ê¤¤¤±¤É»È¤¤¤¿¤¤¤Ê¤éÁëºÝ¤ò¼è¤Ã¤ÆÍß¤·¤¤¤·¡¢¼ÂºÝ¼ÙËâ¤Ë»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¡£
°ìÊý¤Ç¡¢¾èµÒ¤ÎÂÖÅÙ¤ËÌäÂê¤¬¤¢¤ë¤È¤¹¤ëÀ¼¤â´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡ÖÂ¾¿Í¤ÎÅÅ¸»¤ò¾¡¼ê¤ËÈ´¤¯»þÅÀ¤ÇÍý¶þ°ÊÁ°¤Î¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿¡×¡Ö°ú¤Ã¤³È´¤¯¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ï¸À¸ìÆ»ÃÇ¤À¤È»×¤¦¡×¡Ö¥³¡¼¥É¤ò°ú¤È´¤¤¤ÆÊ¸¶ç¤ò¸À¤¦¤Î¤Ï¿Í¤È¤·¤Æ¤É¤¦¤Ê¤Î¡©¤Ã¤Æ»×¤¦¡×¤È¤¤¤Ã¤¿À¼¤À¡£
¼ÂºÝ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£J-CAST¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿JRÅì³¤¹ÊóÉô¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡¢¡Ö¥³¥ó¥»¥ó¥È¤Î¤´ÍøÍÑ¤Ï¡¢¤ªµÒÍÍÆ±»Î¤Ç¾ù¤ê¹ç¤Ã¤Æ¤Î¤´ÍøÍÑ¤ò¤ª´ê¤¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¶õÀÊ¤¬¤¢¤ë¾ì¹ç¤Ë¤ÏÁëÂ¦Åù¡¢¥³¥ó¥»¥ó¥ÈÉÕ¶á¤ÎºÂÀÊ¤ËÊÑ¹¹¤Ç¤¤ë¾ì¹ç¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¼Ö¾¸¤Þ¤Ç¤´ÁêÃÌ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È°ÆÆâ¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢Åì³¤Æ»¿·´´Àþ¤Ç¤Ï¡¢¡ÖN700S¡×¼ÖÎ¾¤Ç¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤ÎºÂÀÊ¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ì°Ê³°¤Î¼Ö¼ï¤Ç¤Ï¡¢¥°¥ê¡¼¥ó¼Ö¤Ë¤ÏÁ´ÀÊ¡¢ÉáÄÌ¼Ö¤Ë¤ÏÁëÂ¦ÀÊ¤ÈºÇÁ°Éô¡¦ºÇ¸åÉô¤ÎºÂÀÊ¤Ë¥³¥ó¥»¥ó¥È¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
