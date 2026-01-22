¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤Î1¥¥í400±ß¤Î·ã°Â¤ª¤Ç¤ó¤ò¥°¥ë¥áYouTuber»³ºêNANA¤¬ÂçÀä»¿¡Ö¥À¥·¤¬¸ú¤¤¤Æ¤Æ¥³¥¹¥ÑºÇ¹â¡ª¡×
¿Íµ¤¥°¥ë¥áYouTuber¤Î»³ºêNANA»á¤¬¡¢¡Ö¡Ú¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¡Û1kg400±ß¤Î·ã°Â¤ª¤Ç¤ó¤ò¿©¤Ù¤Æ¤ß¤¿¤éÀ÷¤ßÀ÷¤ß¤ÇºÇ¹â¤ËÈþÌ£¤·¤«¤Ã¤¿¡ª¡ÚÂç¿©¤¤¡Û¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë1kg¡¦ÀÇ¹þ429±ß¤È¤¤¤¦·ã°Â¤ª¤Ç¤ó¤ò¥ì¥Ó¥åー¤·¡¢Äã²Á³Ê¤Ê¤¬¤é¤â¶ñºà¤Î¥Ü¥ê¥åー¥à¤ÈËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤ò¹â¤¯É¾²Á¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ°²è¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤Î¡ÖÂçÆþ¤ª¤Ç¤ó¡×¡£»³ºê»á¤Ï¡Ö1¥¥íÆþ¤Ã¤ÆÀÇ¹þ429±ß¤Î¿À¥³¥¹¥Ñ¡×¤È¤½¤Î²Á³Ê¤Ë¶Ã¤¤Ä¤Ä¡¢Ì£¤ò³Î¤«¤á¤ë¤Ù¤¯¼Â¿©¥ì¥Ó¥åー¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£ÂÞ¤«¤éÆé¤Ë¤¢¤±¤ë¤È¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¤Ä¤æ¤È¤È¤â¤ËÂç¤Ö¤ê¤Î¶ñºà¤¬»Ñ¤ò¸½¤¹¡£Ãæ¿È¤Ï¡ÖÂçº¬¡¢¤¿¤Þ¤´¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡¢¤¬¤ó¤â¤É¤¡¢¤·¤¤¤¿¤±¡¢¤·¤é¤¿¤¡×¤ÎÄêÈÖ6¼ïÎà¤À¡£
¤Þ¤ºÂçº¬¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿»³ºê»á¤Ï¡¢¡Ö¤·¤ß¤·¤ß～¡×¤È¤½¤ÎÀ÷¤ß¹þ¤ß¶ñ¹ç¤Ë´¶Æ°¡£¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ£Ç»¤¤¤á¡×¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤ª¼ò¤ä¤´ÈÓ¤Î¤ª¶¡¤Ë¿©¤Ù¤¿¤¤¤¯¤é¤¤Ç»¤¤Ì£¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£¤¬¤ó¤â¤É¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¤¿¤ÀÇ»¤¤¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¤·¤Ã¤«¤ê¥À¥·¤¬¹á¤Ã¤Æ¤Æ°Õ³°¤È¿¼¤ß¤Î¤¢¤ëÌ£¤ï¤¤¡×¡¢¤·¤¤¤¿¤±¤â¡Ö¤³¤Î¤·¤¤¤¿¤±¤«¤é¤â¥¬¥Ã¥Ä¥ê½Ð½Á¤¬½Ð¤Æ¤Æ¤ª¤Ç¤óÁ´ÂÎ¤Î»ÝÌ£¤òÄì¾å¤²¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¡×¤È¡¢ËÜ³ÊÅª¤Ê½Ð½Á¤ÎÉ÷Ì£¤òÀä»¿¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¤¿¤Þ¤´¤Ï²«¿È¤ò¤ª¤Ä¤æ¤ËÍÏ¤«¤·¤Æ¿©¤Ù¤ë¤Î¤¬»³ºê»áÎ®¡£¡Ö¤ª¤Ä¤æ¤ÇÍÏ¤±¤¿¥¯¥êー¥ßー¤Ê²«¿È¤È¤×¤ê¤Ã¤×¤ê¤ÎÇò¿È¤Î¿©´¶¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥ÈºÇ¹â¡×¤È¡¢¤½¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ÎÌ¯¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¹¤Ù¤Æ¤Î¶ñºà¤ò¿©¤Ù½ª¤¨¡¢¡Ö6¼ïÎàÆþ¤Ã¤Æ1¤Ä¤â¥Ï¥º¥ì¤Ê¤·¡×¤ÈÁí³ç¡£Äã²Á³Ê¡¢¥Ü¥ê¥åー¥àËþÅÀ¤Î¶ñºà¡¢¤½¤·¤ÆËÜ³ÊÅª¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î»°Çï»Ò¤¬Â·¤Ã¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¢¤ë¤È·ëÏÀÉÕ¤±¤¿¡£
¤³¤Î¾¦ÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï¡¢¶ñºà¤ò¿©¤Ù¤¿¸å¤Ë¤âÂ³¤¯¡£»³ºê»á¤Ï»Ä¤Ã¤¿¤ª¤Ä¤æ¤ò»È¤¤¡¢Æ±¤¸¤¯¶ÈÌ³¥¹ー¥Ñー¤Ç¹ØÆþ¤·¤¿ÎäÅà¤¦¤É¤ó¤ÈÍÏ¤¤¿¤Þ¤´¡¢¥Í¥®¤ò²Ã¤¨¤Æ¡Ö¤ª¤Ç¤ó¤¦¤É¤ó¡×¤òºîÀ®¡£¼ÑµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤µ¤é¤ËÇ»¸ü¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤Ä¤æ¤È¡¢¥Þ¥¤¥ë¥É¤Ê¤¿¤Þ¤´¤¬Íí¤ó¤À¤¦¤É¤ó¤ÏÁêÀÈ´·²¤Î¤è¤¦¤À¡£Æ°²è¤Ç¤Ï¤µ¤é¤ËÍ®»Ò¤³¤·¤ç¤¦¤ò²Ã¤¨¤ëÌ£ÊÑ¤â¾Ò²ð¤·¡¢¡Ö¤¦¤É¤ó°Ê³°¤Ë¤â»¨¿æ¤Ç¤âÀäÂÐ»Ý¤¤¡ª¡×¤È¡¢¥¢¥ì¥ó¥¸¤ÎÉý¹¤µ¤â¥¢¥Ôー¥ë¤·¤¿¡£¤³¤Î¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¶ñºà¤«¤éÄù¤á¤Þ¤ÇÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯³Ú¤·¤á¤ë¡¢¤Þ¤µ¤Ë¹â¥³¥¹¥Ñ¤Ê°ìÉÊ¤È¸À¤¨¤ë¤À¤í¤¦¡£
