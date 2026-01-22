多部未華子、風呂上がりに…新CMで“スカパー！のある日常の一コマ”

女優の多部未華子（36歳）が、スカパー！の新ブランドキャラクターに起用され、新CMに出演。1月24日より「見たいものが、なんかある。」風呂上り篇の放映を開始する。



今回のCMは、豊富な放送コンテンツが揃うスカパー！なら、「あなたの見たいものがなにかある」という魅力を、多部が演じる女性を通じて伝える内容。



平日の夜9時過ぎ、半乾きの髪でタオルを肩にかけてダイニングへ。テーブルのあれこれや、溜まっている書類などをぐいと脇によけて、リモコンでスカパー！をつけたら、なんとなく流れていたミュージックビデオに次第に釘付けになり、気づいたら一緒に身体も揺れている――そんなスカパー！のある日常の一コマを描いている。



撮影を終えた多部は、今回のCMについて「今回のCMはストーリー仕立てで、私自身も深く共感できる内容でした。お仕事や家事で疲れて帰宅した皆さんが、ふとテレビを観て笑ってしまったり、心がグッと熱くなったり……。そんな風に、物語に寄り添いながら楽しんでいただけたら嬉しいです」とコメントを寄せている。