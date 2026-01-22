折りたたみスマホで「折り紙」しようぜ！“本当に折って”作るアプリ、開発される
まだユーザー数はそう多くないものの、気がつけば市民権を得ていた折りたたみスマホ。三つ折りモデルや薄型も登場し、折りたたみスマホを開発するメーカーも増えてきました。今年はAppleもリリースするのでは？と期待がかかっています。
が、私はその盛り上がりの中に「遊び心」がないような気がしていました。
スマホ初期のただかわいいアイコンを並べるだけの絵パズル的な楽しさや、AR初期のくだらないけど笑っちゃうようなアプリが、折りたたみスマホにはないなーって。マルチタスク性能やヒンジの強度みたいな、技術的要素の話題が多いなーって。
が、見つけましたよ。ヘンテコ（褒めてる）で、ユニークな折りたたみスマホの遊びツール！
折れるスマホにしか、できない遊び心を
RedditユーザーMaxwaseさんが折りたたみスマホの特性を活かして開発したのは、折り紙シミュレーター「Kami」。
画面の中の紙を折るのですが、折りたたみスマホの折り目に紙を持ってきて、物理的にスマホを折る（閉じる）と画面の中の紙も折れます。画面を介しつつも、折り紙の折るという物理的動作を取り入れた新しいデジタル遊びですね。デジタルと現実、半分半分の暇つぶしツールだ、これ！
オープンソースなので、カスタマイズはご自由にとのことです。
