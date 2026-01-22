起きている時間はコンパクトにしよう。

1日の1/3近い時間を過ごすベッド。日中の活動時間は無用の長物となってしまいます。そこそこの面積を占領するため、ただでさえ広くない部屋をさらに狭くする原因になっちゃうんですよね。

たたんだ布団を押し入れにしまえれば広々ですが、そうもいかないマンションやアパートもたくさんありますからね。

ベッドをL字に折りたたみ

エムールの三つ折りマットレス専用折りたたみベッド「FARBLE（ファーブル）」は、L字型に折りたためるシングルサイズのすのこベッド。

たたんだ後には100cm×100cmほどの空間が生まれ、そのぶん部屋が広く使えます。ベッドの誘惑に負けてまた布団に潜り込むこともない…かも？

都会的なデザインが部屋に馴染む

可動部の脚にはローラーがあるので、開閉がラク。固定部の下は空間に荷物がしまえますね。直線的な黒フレームでデザインがスッキリ。シンプルでメカメカしくないのも部屋に馴染みそうです。

Image: EMOOR

たたんだ状態は奥行きが約94cmと、一般的なシングルベッドの半分以下に縮まります。スノコは通気性が高く、ローラーはロック機能付き。開閉時に指を挟まないよう、関節にガードする部品もあって親切です。

ミニマルな部屋で暮らしたい人、リモートワーク中は生活感を隠したい、ベッドがあるとサボってしまう、という人には特にオススメかと思います。4万5000円でどうぞ。

几帳面な人向けのベッド

ちなみに筆者はアメリカで独り暮らしをしていたとき、布団マット＋折りたたみスノコで寝ていました。スノコは「Λ＿」型のソファーに変形できますが、結局面倒で一度もソファーにしませんでしたね。

ということで経験上、「ファーブル」は毎日ちゃんとたためる几帳面な人向けだと思います。

Source: Instagram, EMOOR