お笑いコンビ「アンタッチャブル」山崎弘也（50）が21日に放送されたTBS「日本くらべてみたら」（後7・00）に出演。ロケVTRに松葉づえ姿で登場してスタジオは驚きに包まれた。

今回は「超有名タレントを地方局に貸し出してみる新企画」が放送され、テレビ山口に普段は東京で活動する有名タレントを貸し出した。タレント目線で東京と地方局の違いをくらべてみた。

その際、シルエットが映し出されており、スペシャルゲストの女優・天海祐希は「何かカッコいい」とポツリ。ゲストの千原ジュニアも「誰やこれ?9頭身」と期待した。

JP山口駅に現れたのは山崎。シルエットから想像できる人物とは違いスタジオは「ちょっと!」とツッコミの声があがりつつ笑いに包まれた。

また、山崎は松葉づえをつきながら登場。それでも「ザキヤマが〜山口に〜来る〜」と普段通りの様子で「松葉づえバージョン」と補足した。この姿にスタジオでは「病院に行きなさいよ。山口じゃなくて」と指摘される中、ナレーションで「前日に（ロケで）肉離れしてしまい松葉づえで山口入り」と説明されると、「えぇ!?」と驚きの声があがった。

その後、山口テレビのロケ中に「ピックルボールで肉離れした」と負傷理由を明かしていた。