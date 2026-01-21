この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で、「【災害級】石川で顕著な大雪 22日も日本海側は警報級大雪」と題した動画を公開。北陸地方で続く大雪について、石川県に今シーズン初となる「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されたことを伝え、22日にかけて厳重な警戒が必要であると解説した。

松浦氏によると、21日夜の時点で、日本海寒帯気団収束帯（JPCZ）の影響により、日本海側の広い範囲で発達した雪雲が流れ込んでいる。特に石川県金沢市周辺では雪が強まっており、21日22時までの6時間降雪量が20cmに達した。これが基準となり「顕著な大雪に関する気象情報」が発表されたという。この情報は、大規模な交通障害が発生する恐れが切迫している状況で発表されるもので、警報級の大雪の基準を大きく上回る雪が予想される場合に用いられる。

今後の見通しについて松浦氏は、22日にかけてもJPCZが北陸付近に停滞し、さらに上空の気圧の谷が通過するため大気の状態が非常に不安定となり、雪雲が発達しやすい状況が続くと指摘。22日18時までの24時間に予想される降雪量は、多いところで北陸地方で100センチ、中国地方で90センチ、近畿地方で80センチに達する見込みである。さらに、23日18時までの24時間でも北陸地方で100センチの降雪が予想されており、大雪は長期化する可能性がある。

この大雪により、大規模な交通障害が発生する危険性が高まっている。松浦氏は、高速道路や国道で予防的な通行止めが実施される可能性にも言及し、無理な運転は控えるよう強く呼びかけた。今後も日本海側を中心に警報級の大雪が続くため、最新の気象情報や交通情報をこまめに確認し、厳重な警戒が必要である。

