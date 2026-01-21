目黒蓮（Snow Man）が自身のInstagramのストーリーズを更新。佐久間大介からプレゼントされたという腕時計の写真を公開し、ファンの注目が集まっている。

【写真】ブルガリの腕時計をつけた目黒蓮【動画】真っ赤な衣装を纏った目黒蓮×佐久間大介×阿部亮平による“カリスマックス”

■目黒蓮、佐久間大介が選んだ“最高の一品”を披露

1月21日15時頃、目黒のストーリーズにアップされたのは、BVLGARI（ブルガリ）の腕時計をつけたショット。目黒は「佐久間くんから空港でプレゼントしてもらったブルガリの時計（号泣する顔スタンプ）佐久間くんジュエリーとか時計を本当に長く大切に丁寧に扱ってるから。そんな人が選んだ最高の一品。佐久間くん自身もブルガリのリングつけてた（号泣する顔スタンプ）」と綴り、「佐久間ありがとう」と感謝を伝えた。

この投稿の約2時間前に目黒は、空港と思われる場所でブルガリのショッパーを持った佐久間、そして阿部亮平と仲良く肩を組んだ3ショットを投稿。佐久間と阿部はそれぞれ、スケジュールのため単身で海外に向かう目黒をサプライズでお見送りに来たようで、「佐久間くん 阿部ちゃんそれぞれで来てバッティングしてた びっくりしたよ 笑」と嬉しそうに報告していた。

一方、佐久間も自身のInstagramストーリーズにて、「見送れてよかった！行ってこい!!!!!!!!!」と愛のあるエールと共に、同じ3ショットをシェア。また、「俺の新しいお守り」と綴り、ゴールドのブルガリのリングを付けたショットも投稿している。

SNSでは、「めめ愛強ｗ」「本当に素敵なグループ」「凄い贈り物」「愛おしい」「めめあべさく可愛い」「最後はちゃんと呼び捨てｗ」「最高の仲間だね」「ブルガリの時計をプレゼントとか愛デカすぎだろ」といった声が寄せられており、「目黒蓮」「めめぐらむ」「目黒くん」など関連ワードがトレンド入りしている。

■目黒蓮「ブルガリのジュエリーと共に、自分も真の輝きを放つ存在でいられるように挑戦し続けていきたい」

なお、目黒蓮は2025年11月より、ブルガリのアンバサダーを務めており、就任時には「たくさんの魂、想いが込められたブルガリのジュエリーと共に、自分も真の輝きを放つ存在でいられるように挑戦し続けていきたいと思います」とコメントしている。

