中日の天覧相撲で2横綱2大関が敗れるなど大荒れの初場所だが、場所後に実施される2年に一度の日本相撲協会の役員候補選挙は対照的に無風。4期連続で無投票が確実の情勢だ。相撲担当記者が言う。

【写真】盛り上がりを見せる本場所の土俵。そこに花を添える「溜席の着物美人」の姿も

「相撲協会の理事は定員10人。出羽海、二所ノ関、高砂、時津風、伊勢ヶ濱という5つ一門の親方の数に比例した理事を事前に調整して無投票になることが多い」

その事前調整が行なわれるのが、1年の締め括りとして11月に開催される九州場所の期間中だ。各一門会が開かれるのが恒例となっており、そこで候補者が絞り込まれる。話し合いがつかないと1月場所中に再度開かれることになる。前出・相撲担当記者が続ける。

「貴乃花が理事選に強行出馬した2010年の"貴の乱"の時は、前年の九州場所中に開かれた二所ノ関の一門会で元横綱・隆の里の鳴戸親方が出馬する調整がなされるはずだったところ、貴乃花がいきなり出馬を表明して物別れに終わっている」

今回は昨年11月の時点で、3人の理事を輩出する二所ノ関一門が現職の佐渡ヶ嶽親方（元関脇・琴ノ若）、高田川親方（元関脇・安芸乃島）に加え、定年で勇退する芝田山親方（元横綱・大乃国）に代わり片男波親方（元関脇・玉春日）を立てることが決まった。2人の理事を出す時津風一門は現職の伊勢ノ海親方（元前頭・北勝鬨）に加え、定年で勇退する勝ノ浦親方（元前頭・起利錦）に代わって追手風親方（元前頭・大翔山）が選ばれた。1人ずつの理事を出す高砂一門と伊勢ヶ濱一門は現職の八角親方（元横綱・北勝海）、浅香山親方（元大関・魁皇）を擁立することで決まっていた。

元横綱・武蔵丸や元大関・栃東、雅山らもいるなか…

唯一、九州場所での一門会で結論が出なかったのが出羽海一門だった。3人の理事を出しているが、現職では出羽海親方（元前頭・小城ノ花）を除く春日野親方（元関脇・栃乃和歌）と境川親方（元小結・両国）が定年で勇退することとなり、この2人に代わる候補者が決まらなかった。若手親方が言う。

「ひとりは副理事で協会本部に詰めている元大関・武双山の藤島親方で決まったが、あとひとりで意見が分かれた。木瀬親方（元前頭・肥後ノ海）が早くから一門内で根回しをしてきたが、九州場所前に部屋の力士同士による暴力行為があったとして"監督義務違反"と"協会への報告義務違反"で委員から年寄へ2階級降格処分された。タイミングからして理事選の候補者潰しがあったとも噂されたが、2010年に暴力団へチケットを横流ししたとして部屋を閉鎖された過去も足枷になっていたようだ」

出羽海一門には元横綱・武蔵丸の武蔵川親方、元大関では栃東の玉ノ井親方、雅山の二子山親方、出島の大鳴戸親方、豪栄道の武隈親方といった現役時代に活躍した親方衆が多くいるが、初場所4日目の打ち出し後に都内で開かれた一門会でも候補者が絞り込めなかった。「結局、現職の理事3人（春日野親方、境川親方、出羽海親方）、副理事1人（藤島親方）、役員待遇1人（中立親方）の5人の話し合いで決めることになった」（前出・相撲担当記者）という。

その結果、理事候補として出羽海親方、藤島親方に加えて、元小結・濱ノ嶋の尾上親方の擁立を決めた。副理事候補としては中立親方を立てることになった。この出羽海一門の3人の理事候補を含め、各一門から選ばれた10人が初場所13日目の1月23日に立候補の提出をすることになる。相撲ジャーナリストが言う。

「出羽海一門の候補者選びが難航したのは定年で勇退する現職理事が多いなか、八角理事長体制を揺るがせず維持するためだとされます。元理事の山響親方（元前頭・巌雄）や玉ノ井親方を推す声もあったというが、春日野親方や境川親方など現体制の理事が影響力を残せる候補者を選んだといいます。尾上親方は同期で同郷の木瀬親方が強く推したとされる」

101年目を歩み始めた日本相撲協会。若くして協会改革に動こうとした貴乃花氏や白鵬氏が去り、年功序列が重んじられる風土が続くことになるのだろうか。