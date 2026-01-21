main

●ドリップコーヒーに最適なTESCOMの最新ケトルの魅力をご紹介します。

挽いた豆から淹れるドリップ派からアツい注目を集めるケトルがあります。それが昨年12月に発売されたTESCOMの「電気ケトル」です。容量は約0.6Lと、1～2人分にちょうどよいサイズ感。

緻密に設計された独自のノズル形状により、お湯を狙った所にピンポイントで注ぐことができるうえ、お湯の量も自在に調節でき、コーヒードリップのようにゆっくり少しずつお湯を注ぎたいときはもちろん、カップ麺にお湯を一気に注ぎたい場合にも快適に使えます。

湯温設定は電源プレート右隅のダイヤルを回す→表示をタップするだけ。40℃～100℃の範囲、1℃刻みに設定＆湯温のキープが可能です。

コーヒー豆の種類や焙煎度、紅茶や日本茶など、素材に合わせた最適な湯温にすることで、豊かな風味を最大限に引き出し、一杯ごとに違った味わいを楽しめるようになります。

ダイヤル部のデジタル表示で昇温中の温度をリアルタイムで確認でき、さらに電源プレートからケトル本体を外すことでスタートするカウンター機能により、ドリップ中の時間を正確に計測。設定した温度に近づく様子を見ながら豆や茶葉の準備したり、また抽出時間の細かい管理で高品質な抽出も実現できるなど、こだわりの一杯を淹れるアシスト役を担ってくれます。

［食楽web］

安全面に関する配慮も万全。転倒してもケトル内部のお湯がこぼれにくい転倒流水防止機能、空焚き防止機能、自動電源オフ機能など、ケトルから離れても安心して使えます。

また、ケトル内部は蒸気管やねじ止めといった突起物がないフラット設計で、凹凸を気にせず隅々までしっかり洗って清潔な状態を保てます。

カラーはマットなブラックで、キッチンやリビングはもちろん、デスク周りに置いても馴染みやすくなっています。お湯が欲しいタイミングでさっと使える、テスコムのオシャレな「電気ケトル」。自宅や職場に一台、備えてみては？

●DATA

テスコム「電気ケトル（TKE69A－K）」

価格：オープン（実勢価格：1万3750円前後）

サイズ（約）：幅280mm×奥行190mm×高さ215mm

重さ：ケトル本体 約850g／電源プレートを含む総重量 約1.3kg

容量：0.6L