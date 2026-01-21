サッカーＪ２・ブラウブリッツ秋田は１９日、新スタジアム整備に向けた民間資金の活用を検討するため、県内経済団体を集めた検討会を秋田市内で開いた。

オール秋田で

昨年末に行われた県、秋田市、ブラウの３者の協議を受けたもので、秋田商工会議所など５団体の事務担当者が出席した。

会合は非公開で行われた。ブラウの岩瀬浩介社長の説明によると、民間資金調達のため募金団体を設立し、オール秋田で幅広く資金確保に努める方針を示したところ、各団体からおおむね賛同を得られたという。

募金の開始時期は２〜３月をめざす。目標金額については、新スタジアムの規模や建設主体が確定した段階で明らかにする。募金のほか、クラウドファンディングやふるさと納税など多様な手段を活用する。

岩瀬社長は、「県民にも当事者意識を持ってもらい、『この椅子、俺が寄付したんだ』という思い入れを持って入場してもらえれば」と語った。

秋田県知事、Ｊ側に「自治体の気持ちをおもんぱかって」

サッカーＪ２・ブラウブリッツ秋田の新スタジアム整備で、秋田市が１万人規模を上限に検討したところ、Ｊリーグ側から「志が低い」と指摘されたことについて、鈴木知事が１９日の記者会見で、「様々な財政や人口規模の自治体が、何とか頑張ろうとしている気持ちをおもんぱかってもらいたい」とＪリーグ側に求めた。

鈴木知事はＪリーグ側からの指摘を報道で知ったとし、「驚いた。秋田市長が非常に強い言葉で批判していた。お怒りはごもっとも」と述べた。その上で「感情的になるべきではない」とし、県や市、ブラウは冷静に議論していく必要があるとした。

ブラウが取り組む民間資金の調達については「しっかりとサポートしていきたい」と話した。