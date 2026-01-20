Image: Mentra

まだその正解や定番が定まっておらず、ハードもソフトも使い方もアイデア次第のワイルド期にあるスマートグラス。メガネ型ガジェットなので、ハンズフリーというのが大きなメリットになります。そこを大最大限活用しようとしているのが、新たなスマートグラス「Mentra Live Camera Glasses」。このグラス、あのサイト対応なことをすごくアピールしているんですよねぇ…。

配信者向けスマートグラス

Mentra Live Camera Glassesは、ネット配信者をメインターゲットにしたスマートグラスです。メガネ搭載カメラから即ライブ配信が可能。XやYouTubeはもちろん、ゲーム実況が人気のTwitchにも対応。また、Metra公式が大々的にOnlyFansにも対応していることをアピール。…OnlyFansといえば、ファン向けの有料サブスク配信プラットフォームで、とくにエロ配信が人気で知られているサービスです。エロのハンズフリー配信。…つまり、そういうことですね。

OnlyFans含めた各サービスとは、公式連携による専用機能などがあるわけではなし。スマートグラスは、冒頭で述べた通り模索中のワイルド期であり、オープンソースのものも多く、つまりモノによっては非常に寛容なわけで、GoogleやAppleのアプリストアでは厳しい審査でひっかかるプラットフォームも使いやすいのです。Mentraはとても寛容なタイプ。で、

Mentra Live Camera Glassesは、ディスプレイなし。つまり、配信（撮影）専門であり、視聴はできません。動画画質は最大1080p（Meta RayBan初代と同じ）。視野は119度。43gと軽量です。バッテリーもちは12時間。Mentraは独自のアプリストア「Mentra MiniApp Store」を展開中で、ここからアプリを入手可能。価格は299ドル（約4万7000円）で、2月15日から出荷スタート予定。

Source: Mentra