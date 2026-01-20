Wonjungyoの新色♡05ピーチモカパレット＆涙袋ブラシが登場

涙袋メイクで人気のコスメブランドWonjungyo（ウォンジョンヨ）から待望の新色コスメが全国発売♡「W デイリームードアップパレット 05 ピーチモカ」と、涙袋専用の新アーティストタッチブラシ #04・#05が、2026年2月18日（水）より登場します。1月23日（金）～の期間限定POPUPストア「Wonjungyo Behind the Glow Studio」では先行発売も実施♪毎日のメイクに上品なきらめきと立体感をプラスしてくれるアイテムをぜひチェックして♪

ピーチモカ新色で目元ふんわり透明感♡

W デイリームードアップパレット

2,420円(税込)

「Wonjungyo W デイリームードアップパレット」新色05 ピーチモカは、ニュートラルなピンクブラウン系カラーを詰め込んだ7色アイ＆チークパレット。

ピンク・ライトベージュ・ブラウンなどのカラーで、ナチュラルから甘めまで幅広い目元を演出できます♪

涙袋ベースにクリームカラー、締め色ブラウンで影を描けば、ふっくら透明感のある涙袋が完成。中央や目頭にゴールドラメをのせると、光を集めた輝きがプラスされます。

KATE新作で叶える♡頬まで目もとメイク「バウンシーチークシャドウ」登場

涙袋専用ブラシでメイク精度UP♡

アーティストタッチブラシ

#04 1,045円(税込)/#05 990円(税込)

「Wonjungyo アーティストタッチブラシ」から、涙袋メイク専用ツールが新登場！

- #04（1,045円）：平たい楕円型でベース＆ポイントカラーをきれいに塗布。



- #05（990円）：極細ブラシで涙袋の影やアイラインも繊細に描けます。

どちらもポーチに収まる小ぶりサイズ（約11cm）で、持ち運びにも便利。

ウォンジョンヨ先生の技術を再現できるよう、毛先の形状やコシがミリ単位で計算されたこだわりブラシです♪

POPUPで先行発売＆体験できる♡

2026年1月23日（金）～2月3日（火）、東京・日本橋「0th Hub Nihonbashi」で開催されるWonjungyo Behind the Glow Studioでは、新アイテムが先行発売されます♪

“アイドルの撮影現場”をテーマにした空間で、フォトスポットや楽屋風タッチアップブースも設置。

先行発売アイテムに加えて、ブランドロゴ入りシュシュやバニティポーチなど豪華購入特典も用意され、スペシャルな体験が楽しめます♡

毎日を美しく♡Wonjungyo新作で気分アップ

Wonjungyo新色05ピーチモカパレットと涙袋専用ブラシは、日常のメイクに上品な輝きと立体感をプラスしてくれる優秀アイテム♡全国発売は2月18日（水）から、先行発売POPUPも開催中♪この機会に新色であなたらしい透明感＆旬顔を楽しんでくださいね♡