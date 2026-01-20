Photo: SUMA-KIYO

2025年7月25日の記事を編集して再掲載しています。

カフェやレストランで荷物の置き場に困ったことありませんか？

床に置くのは抵抗があるし、椅子の背もたれにかけると、通行の邪魔になってしまうことも…。

もう置き場所に悩まない

そんな問題を解決してくれたのが、モンベルで見つけた「ヒーロークリップ スモール」（税込 3,300円）。

独自の構造により、バッグなどの荷物をテーブルに吊るすことができる便利なアイテムです。

使い方はとっても簡単。カラビナのゲートを開いたまま、外側のフック部分を回転させて展開するだけで、あっという間に吊り下げツールに早変わりします。

あとは、フック側をテーブルの天板などに引っかけて、カラビナ側にバッグをぶら下げるだけ。ヒンジ部は360度回転するので、バッグの向きも自由自在です。

これまでは、床に直置きするか、背もたれにかけて落ち着かなかったバッグも、これなら安心して目の届く場所にキープできますよ。

毎日の相棒にちょうどいい

普通のカラビナとして使えるのも「ヒーロークリップ」の大きな特徴。

ぼくは鍵やイヤホンをぶら下げて使っていますが、パッと見は普通のカラビナなので、変に主張しすぎずちょうどいい存在感です。

また、耐荷重は22kgと十分な強度があり、かなり重い荷物でもしっかり吊るせるため、登山などのアウトドアシーンとも相性抜群。

木の枝などにバックパックをぶら下げておけば、地面の汚れを避けられるだけでなく、ヤマビルなどの侵入を防ぐ効果も期待できます。

サイズは、「ミディアム」「スモール」「ミニ」の3種類。今回紹介したのは真ん中の「スモール」です。

かなり大きな荷物を吊るしたい場合はミディアム、日常使いにはスモール、小物を吊るす程度ならミニがおすすめ。サイズごとにカラーバリエーションも異なり、3〜5色が用意されています。