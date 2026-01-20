面接での話と全く違うんだが…!?終わらないサービス残業…紙の出勤簿に「9時18時で書け」の一言がすべての始まりだった【作者に聞く】
【漫画】本編を読む
妊娠をきっかけに育児や日常をテーマにした漫画を描くしゃけなかほいさん(@syake8989)。今回紹介するのは、実体験をもとに描かれたエッセイ漫画「面接で騙されてブラック企業に入社しました
出勤簿編(1)〜(3)」だ。入社初日から違和感全開の職場で、しゃけなかほいさんを待ち受けていたのは、時代遅れの紙の出勤簿と終わりの見えないサービス残業だった。
無事に内定をもらい、迎えた入社初日。出勤すると、机の上には一枚の紙が置かれていた。どうやら出勤簿らしく、朝と夜に記入し、押印して提出するタイプのもの。そこへ上司が通りかかり、何気ない口調で言い放つ。「あ、それ9時18時で出勤時間書いて、押印して課長に出しておいて」。
まだ朝なのに、夜の退勤時間まで書くのか？ 疑問に思い、「まだ朝ですけど、今ですか？」と聞き返すと、返ってきたのは短い一言だった。「今」。それ以上の説明はなく、上司はそのまま去っていく。おかしいとは思ったが、入社したばかりで研修中の身。面接では残業代が出ると聞いていたため、「まあ大丈夫だろう」と自分に言い聞かせ、その場では追及しなかった。
■気づけば毎日サービス残業、誰も気にかけてはくれない
しかし、現実は甘くなかった。毎日のように続くサービス残業。横にいる上司が声をかけてくれることは一切ない。限界を感じたしゃけなかほいさんは、ついに直談判を決意する。「すみません！昨日も21時まで残業してましたし、今日もどうせ残業になるので、出勤簿に9時21時と書いていいですか？」
しばらく考え込んだ上司が出した答えは、どこかズレていた。「じゃあ定時で帰ってもらえるようにするから、9時18時のままにしておいて」腑に落ちないものの、「今日は定時で帰れるなら…」と「分かりました」と答える。日報を書き終え、ようやく仕事が終わったと思ったその時だった。
■「あ、そうだ。これお願い」定時直前の一言が現実を突きつける
帰り支度をしようとした瞬間、上司が声をかけてくる。「あ、そうだ。これお願い」この仕事を引き受けたら、また残業になる。そう察し、「明日でいいですか？もう定時なので！」と返すと、上司はしゃけなかほいさんの顔を見て、「ふーん」と一言。納得していない様子を隠そうともしない。結局その日も残業となり、研修期間中はずっとサービス残業が続いた。
面接で聞いていた条件と、実際の勤務状況はあまりにも違う。ここはブラック企業なのだ--。目の前の紙の出勤簿を、今すぐ破り捨てたい気分だったという。
■「ろくな会社ではありませんでした」実体験から語るブラック企業の実態
この体験について、しゃけなかほいさんは「給料は安いものの、残業の多い業種なので残業代で稼げると思い、それが最低ラインだと考えて入社しました。でも実際は、ろくな会社ではありませんでした」と振り返る。勉強してスキルを身に付け、本来であればそれなりに稼げる職種だったからこそ、落差は大きかった。
サービス残業の量についても、「どれくらいしたか分かりません…」と語る。新人が「帰ります」と言い出しにくい空気の中、他社であればあるはずの配慮や声かけは一切なく、働きやすさを感じることはなかったという。「面接の感じと大違いでした」という言葉が、その職場の実態を端的に物語っている。
取材協力：しゃけなかほい(@syake8989)
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。