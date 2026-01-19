1月18日、M!LKの佐野勇斗がInstagramを更新。自身の遠い親戚にあたるYouTuberグループ・東海オンエアのてつやとの写真を公開した。

【写真】『ゴチ』新レギュラーに！学ラン衣装SHOTも公開

佐野は、自身のInstagramアカウントにて、「愛知二日間ありがとうございましたー！！」と開催したライブについて切り出し、「み！るきーず、すごい楽しかった！ 本当にありがとう！！」とファンに感謝を伝えた。

続けて、「親戚夫妻が来てくれました ありがとうございました」「裏で会えた時、実家に帰った時の気持ちになって、やっぱり親戚なんだなあと思いました。(10親等)」とコメントすると、てつやとM!LKメンバーがM!LKの楽曲『好きすぎて滅！』に登場するポーズを取り、自身はてつやに密着している集合写真を公開した。

この投稿に対し、ファンからは、「最高の6ショット」「東海とM!LKは最高すぎる」「推しと推しのコラボ」「みんなで滅してるの可愛い」「てつやくん見に来てくれて嬉しいね」といった反響があった。

俳優業と並行し、5人組ダンスボーカルグループ・M!LKのメンバーとして活動中の佐野。M!LKとしては、現在グループ史上最大規模のアリーナツアー「M!LK ARENA TOUR 2025-2026『SMILE POP!』」を開催中だ。

個人としては、日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内の人気企画『グルメチキンレース ゴチになります！』の新レギュラーに選ばれており、1月15日の投稿では、その報告と共に学ラン衣装姿の写真を披露していた。

画像出典：佐野勇斗オフィシャルInstagramより