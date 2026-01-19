1月19日までに、タレントのMattが自身のYouTubeを更新し、マイナス18kgのダイエットに成功したという近影を披露した。さらに動画内では、ダイエットの全貌を公開したが、その壮大な減量方法が話題となっている。

「Mattさんは2025年11月、都内でおこなわれた『mix.tokyo POP UP STORE meets HOLIDAY』のオープニングイベントに登場しました。ファッションモデルとしても活動しているMattさんですが、9月におこなわれた海外ファッションウィークのために届いた衣装が入らず、それをきっかけに、82kgあった体重を1カ月ちょっとで66kgまで減量したと明かし、話題となりました」（芸能プロ関係者）

Mattがアップしたのは『【超緊急動画】本気で痩せたい人必見!今すぐできるMatt流ダイエット!』と題した動画。43分と長尺で、大幅なダイエット方法を明かした。しかしその内容は物議を醸し、コメント欄には疑問も寄せられた。

《どれも費用がかかってる…》

《参考にしたかったけど、庶民には無理だわ・・・》

《サプリ高価ですよね、買いたいけど、、続かない》

美容マニアとしても知られるMattならではの“高額”な内容がずらっと並び、視聴者もあ然としたようだ。

「Mattさんは『運動』『エステ』『漢方』『食事改善』の4つに取り組んだことを明かしました。なかでも行きつけのエステには、ジムの後に毎日2時間、痩身の機械をかけてもらいに通っていたと告白し、さらに、そのエステで購入した漢方を毎日飲んでいたといい、その漢方は1カ月分で4万6200円とかなり高額なものでした」（前出・芸能プロ関係者）

それだけにとどまらず、さらに1カ月分9350円というデトックスのための漢方など、複数のサプリメントを紹介。実際のエステでは、脂肪細胞を溶解することができる注射を打つなど、美容医療を駆使した内容が公開された。

「Mattさんはこれまでにも、スキンケアや美容整形などさまざまな美容医療の施術を受けていて、毎月200万円から300万円を美容に費やすと告白したこともあります。ダイエットを参考にしたいと思っていた視聴者も多かったはずですが、壁が高かったようです」（同前）

Matt流ダイエットの成功には、お金が必要不可欠ということだ。