海外FA権を行使し、メジャー移籍を第一にオファーを待っていた楽天・則本昂大が巨人へ移籍することが発表された。複数のメジャー球団からオファーを受けたが総合的に判断して見送り、オファーがあった国内の複数球団から複数年契約（3年9億円）を提示した巨人を選んだという。

【写真】力投する則本。マウンドで雄叫びを上げる姿も

このオフ、巨人はセンターライン強化のため日本ハムからFAで松本剛（32）を獲得していたが、FAで則本も獲得するかたちとなった。同一年にFAで2人を補強するのは2020年オフの梶谷隆幸、井納翔一（ともにDeNA）以来、5年ぶりのことになる。巨人担当記者が言う。

「先発投手の補強が急務の巨人だが、メジャーから日本球界復帰した前田健太（37）、FA権を取得しながら中日に残留した柳裕也（31）、ソフトバンクから自由契約となった有原航平（33）らの獲得に動くも不発に終わっていた。

3年連続6勝のグリフィン（30）が退団したことで、201センチのウィットリー（28、レイズ）はじめ、ハワード（29、楽天）、マタ（26、レッドソックス・マイナー）を獲得し、現役ドラフトで松浦慶斗（22、日本ハム）、ドラフトで竹丸和幸（23、鷺宮製作所）、田和廉（22、早大）、山城京平（22、亜大）と即戦力を補強。則本の補強でさらに先発投手陣の強化に動いた」

若手にチャンスがなくなる

昨年の田中将大に続き、2年連続で楽天の看板投手を獲得したことになるが、球界のご意見番で、巨人の名ショートとして第二期黄金時代を築いた広岡達朗氏（93）は「ダメダメ。ルール違反じゃなければ何をやってもいいというのは大きな間違い」と巨人の則本の補強を切って捨てた。広岡氏が言う。

「昨年の37歳の田中将大で懲りず、次は35歳の則本だという。ピッチャーが歳をとったら自然の掟でどんなに優秀でもダメになる。生まれたら死ぬというのが自然の法則。30歳を過ぎれば下り坂もいいところ。どんなに才能があっても自然には勝てない。

先発のコマが足りないと闇雲に補強したらどうなる。若手にチャンスがなくなるんですよ。チャンスがなくなればやる気も失せる。これがどういうことかわかっていない。今の巨人は選手を育てるということを知らない。最低ですよ」

昨年の巨人の勝ち頭は山崎伊織（27）の11勝で、エースの戸郷翔征（25）は8勝9敗と黒星が先行した。赤星優志（26）が6勝、井上温大（24）が4勝と続いたが、期待された森田駿哉（28）が3勝、西舘勇陽（23）が2勝、横川凱（25）が2勝、泉圭輔（28）が0勝と若手が伸び悩んだ。

「今の巨人のやり方は下の下。平等という言葉を知らない。どんなに実績があっても色眼鏡で見てはいけない。まず若手と競争させる。若手には競争させることで経験を積ませて育てる。育ったものを使う。それが平等なやり方です。

ピッチャーだけでなく野手も同じ。若手はベテランと競争して、足りないところを練習で補い、レギュラーを奪う。みんなそうやってレギュラーを掴んできた。それが巨人の伝統であり、常勝球団の条件なんです。

アメリカはマイナーで成績を残して初めてメジャーで使ってもらえる。それをメジャーに行く日本人はルールを作って越境入学しているようなもので、3年間は黙って見ているが、ダメなら即クビ。だから日本人が失敗すればアメリカ人は喜んでいる。日本とアメリカではやり方が違うんですよ。アメリカは平等でなければストライキをやるんです」（広岡氏）

広岡氏は35歳にもなった則本を3年契約で補強したことを「野球をやってうまくなったらおカネがもらえると見せているだけ。チームの補強になっていないどころか、若い選手の成長を止めてしまう」と断じた。

先発の柱として補強された田中将大は、目標としていた日米通算200勝は達成したものの3勝4敗、防御率5.00の成績で終わった。若手の手本にはなれたとは言い難い。

「これまでもいいピッチャーを獲っても働かないからと放出することを繰り返してきた。球団は"うちなら大丈夫"と獲得するが、結果が出ない。これは本人の問題ではない。自然の法則で頭は冴えても肉体が落ちる。それを球団が理解しないと、同じ失敗を繰り返すだけです」（広岡氏）

レジェンドの言葉は阿部慎之助監督にどう響くだろうか。