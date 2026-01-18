天秤座・女性の運勢

何かプライベートな領域で大事なことを判断＆決定しそうな雰囲気のとき。ここしばらく天秤座は家での生活や家族関係をより重要視する流れにいます。その過程で何か自分＆自分たちに必要なことに気づき、いまに至るのでは。印象として「今後、自分はこういう基準をもって日常を運営していく」という意志表示みたいなものかな。基準がはっきりすると、たとえばつい過度に受け入れがちだった社会面の無理にも、きちんと線引きをしやすくなるでしょう。「自分主導で生きていく」。その決意、ありですよ。またここからは自分らしくやりたい思いもいっそう強まりそう。直感を重視し、やりたいことをやっていくべきです。

天秤座・男性の運勢

これから自分は（自分たちは）日々をどう生きていこう、そんな大事な指針、やり方のようなものがびしっと定まる印象のとき。いままではそれがあいまいであったからこそ、周囲のやり方に振り回されたり、社会面で期待に応えすぎて生活をあと回しにしがちだったりした面もあったでしょう。が、最近天秤座は生活を深く見直す流れにいて、そこで大事な何かを得たのかもしれません。自分たちで選んで決めることが状況をよくすると悟ったのかな。また、それによって天秤座はある意味解放され、人生の主導権も取り戻します。ここからは情熱が湧いてくる時期。直感的に惹かれるものにはヒントがいっぱいです。