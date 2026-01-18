¥¸¥§¥é¡¼¥É¥óÀ¾ËÜ¡¡¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³¤ÌîÍµÆó¤È¤Î¡È¥È¥ê¥ªS¡É¸ø³«¤ËÈ¿¶Á¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¡Ö´ò¤·¤¤¡×
¡¡¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¡×¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯À¾ËÜ¡Ê38¡Ë¤¬18Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤ò¹¹¿·¡£¸µ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î³¤ÌîÍµÆó¡Ê38¡Ë¤ò´Þ¤ó¤Àµ×¤·¤Ö¤ê¤Î¡È¥È¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥È¡É¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡À¾ËÜ¤Ï³¤Ìî¤È¤«¤ß¤Á¤£¤È3¿Í¤Ç¿©»ö¤¹¤ë»Ñ¤ò¸ø³«¡£¡Ö³¤Ìî²ñ¡¡°ìÈÌ¤ÎÊý¤Ë¤·¤Æ¤Ï¡¢¤ä¤¿¤é¤Ä¤Ã¤³¤ó¤ÇÍè¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö3¿Í¤Ç¤Î¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤ò¸«¤é¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¡Ö¸µµ¤¤½¤¦¤ÇÎÉ¤«¤Ã¤¿¤è¡×¡Ö¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Î´Ø·¸À¤Ë°Â¿´¤·¤¿¤·³¤Ìî¤µ¤ó¸µµ¤¤½¤¦¤Ç¤Ê¤Ë¤è¤ê¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡³¤Ìî¤ÏÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤Î¤¿¤á¡¢2021Ç¯12·î¤Ë°ì»þµÙ¶È¤òÈ¯É½¡£22Ç¯7·î¤ËÉüµ¢¤¹¤ë¤âºÆ¤ÓµÙÍÜ¤·¡¢ºòÇ¯1·î¤ËÌó2Ç¯È¾¤Ö¤ê¤È¤Ê¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Íâ2·î¤ËµÈËÜ¶½¶È¤Ï³¤Ìî¤È¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È·ÀÌó½ªÎ»¤òÈ¯É½¡£¡ÖÂÎÄ´¤Î²þÁ±¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¤·¤¿¤¤¤È¡¢·ÀÌó½ªÎ»¤Î¿½¤·½Ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È·Ð°Þ¤òÀâÌÀ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢¥¸¥§¥é¡¼¥É¥ó¤Ï¥³¥ó¥Ó¤È¤·¤Æ³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¡£